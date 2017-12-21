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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Саакашвілі розповів, з чим ототожнює його Путін

06:40, сьогодні 247 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / 24 Канал

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі вважає, що президент Володимир Путін зараз солідарний з Петром Порошенком щодо нього, але "не з любові".

Про це колишній президент Грузії розповів в інтерв'ю DW.

"Він виявився солідарний з Порошенком. Але не тому, що він любить Порошенка. Він просто поставив себе на його місце. Він вважав для себе дуже небезпечним "кольорові революції". А ось ця історія, коли натовп може просто кинути виклик правоохоронній системі – це ще гірше, ніж "Помаранчева революція"! Тому що він взагалі не знає, що з цим робити", – переконаний Саакашвілі.

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Зокрема, пояснюючи журналістам причини особливої уваги до нього на великій прес-конференції очільника Кремля, він припустив, що Путін має щодо нього багато асоціацій.

Він представляє, що в черговий раз садить Навального, а потім в центр Москви приходить велика юрба молодих симпатичних людей, голими руками нападають на його спецназ, забирають Навального і прямо на руках заносять його в Кремль. І у нього починається істерика, бо силовики не діють,
– сказав Саакашвілі про першу асоціацію.

За його словами, друга асоціація пов’язана з тим, що суд його випустив.

"Це для нього теж повна катастрофа! Що якийсь суддя посміла не підкоритися президенту країни. А в Росії це теж рано чи пізно може статися. І третя асоціація – що існують люди, які його не бояться. Ось у них немає грошей, влади", – додав Саакашвілі.

Він також висловив переконання, що Путіна лякає ситуація, яку він не контролює, ситуація, в якій він не може все купити або всіх заплутати.

Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Затримання Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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