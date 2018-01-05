Саакашвілі викликаний на допит в СБУ

Лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі викликали на допит до Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Допит має відбутися у середу, 10 січня, об 11:00 годині. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького .

Адвокат зазначив, що Саакашвілі і його захисники готові прийти на допит за умови, що всі відповідні документи, що стосуються виклику на допит, оформлені належним чином і всі процедури відбуватимуться відповідно до законодавства.

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Варто нагадати, що Саакашвілі викликали в СБУ на допит в кінці грудня 2017 року. Перший раз він не зміг прийти в СБУ у зв'язку з проведенням в той день засідання Апеляційного суду Києва з розгляду апеляції прокуратури на рішення Печерського районного суду Києва про відмову в домашньому арешті політика. Іншим разом він відмовився йти на допит. Захист аргументував цю відмову тим, що Саакашвілі надійшли повістки про допит і про взяття зразків для експертизи, що, за твердженням захисника, незаконно.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 січня, у Тбілісі суд визнав екс-президента Міхеїла Саакашвілі винним у справі Сандро Гиргвліані та засудив до позбавлення волі терміном на 3 роки. Прокуратура міста Києва розпочала екстрадиційну перевірку стосовно Міхеїла Саакашвілі за запитом компетентних органів Грузії.