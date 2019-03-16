Саботаж чи непрофесіоналізм: чому громади, які перейшли до ПЦУ, не можуть зареєструватися

З півтисячі храмів, які вирішили приєднатися до Православної церкви України, лише одиниці отримали юридичне визнання їхнього вибору. Журналісти 24 каналу з'ясовували, що ж заважає завершити формування української церкви.

Які проблеми виникають у громад, які хочуть перейти до ПЦУ

Храму ікони Богородиці "Всіх скорботних радість" у Вінниці змінив релігійну підлеглість один з перших. Його громада перейшла до Православної церкви України ще в грудні 2018 року.

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Відповідне рішення віряни ухвалили двома третинами голосів на загальних зборах й документи оформили за тиждень.



Настоятель храму ікони Богородиці "Всіх скорботних радість" у Вінниці отець Анатолій

Хоч область лідирує за кількістю переходів, півсотні парафій стоять у черзі за документами. У департаменті зі справ релігії при обласній адміністрації, де їх видають, пояснили: ще не навчилися робити це швидко.

В жодній області такі підрозділи ще не розпочали свою роботу. Окремі області беруть на роботу державних реєстраторів, щоб здійснювати ці функції. Ми ж самі пройшли навчання і можемо це здійснювати,

– зазначив Ігор Салецький, начальник профільного управління Вінницької ОДА.

Звістка про те, що одна із громад на Вінниччині не може перейти до української церкви днями долетіла і до Києва. У столиці з'ясували, що парафіяни просто не надали повний пакет документів.

У профільному департаменті Мінкульту запевнили, що пояснити, які документи потрібні, мали б місцеві фахівці. Проте, за словами нардепа Віктора Єленського, гальмує юридичне оформлення громад не лише їх відсутність.

Чому процес переходу до ПЦУ гальмується

Єленський – автор прийнятого у січні закону, у якому прописали процедуру зміни релігійної підлеглості. За його словами, у багатьох областях спеціально затягують цей процес.



Нардеп Віктор Єленський

Політологи ж зазначили, що процес загальмував і через вибори. Адже місцева влада намагається не поспішати, бо не всюди певні, що Порошенко залишиться президентом. А його наступником може бути противник нової церкви.

Люди бояться, що зі зміною влади процес створення Православної церкви України буде заблокований. Тому що набуття Томосу напряму пов'язане з діями Порошенка. Інші кандидати ж скептично ставляться до його отримання, а деякі ще й мають зв'язок з РПЦ,

– пояснив політолог Віктор Таран.

Водночас час у департаменті в справах релігій заспокоюють: боятися нічого. Хоча законодавство таки передбачає зворотність: повернути церкву до проросійської можна за тією ж процедурою.

Наразі уже майже 500 громад зробили свій вибір на користь нової церкви, найактивніше переходять до ПЦУ на Вінниччині, Волині, Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині. І лише невеликий відсоток з них закріпили свій перехід юридично.

Поки прихильники нової церкви виборюють у чиновників документи, московські попи роблять усе, аби громади, які залишають лави їхньої церкви, не змогли відправляти службу. Так днями у селі Сестрятин на Рівненщині священики УПЦ МП разом з тітушками не пускали людей до храму.