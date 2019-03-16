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      Саботаж чи непрофесіоналізм: чому громади, які перейшли до ПЦУ, не можуть зареєструватися

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      З півтисячі храмів, які вирішили приєднатися до Православної церкви України, лише одиниці отримали юридичне визнання їхнього вибору. Журналісти 24 каналу з'ясовували, що ж заважає завершити формування української церкви.

      Які проблеми виникають у громад, які хочуть перейти до ПЦУ

      Храму ікони Богородиці "Всіх скорботних радість" у Вінниці змінив релігійну підлеглість один з перших. Його громада перейшла до Православної церкви України ще в грудні 2018 року.

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      Відповідне рішення віряни ухвалили двома третинами голосів на загальних зборах й документи оформили за тиждень. 


      Настоятель храму ікони Богородиці "Всіх скорботних радість" у Вінниці отець Анатолій

      Хоч область лідирує за кількістю переходів, півсотні парафій стоять у черзі за документами. У департаменті зі справ релігії при обласній адміністрації, де їх видають, пояснили: ще не навчилися робити це швидко.

      В жодній області такі підрозділи ще не розпочали свою роботу. Окремі області беруть на роботу державних реєстраторів, щоб здійснювати ці функції. Ми ж самі пройшли навчання і можемо це здійснювати,
      – зазначив Ігор Салецький, начальник профільного управління Вінницької ОДА.

      Звістка про те, що одна із громад на Вінниччині не може перейти до української церкви днями долетіла і до Києва. У столиці з'ясували, що парафіяни просто не надали повний пакет документів. 

      У профільному департаменті Мінкульту запевнили, що пояснити, які документи потрібні, мали б місцеві фахівці. Проте, за словами нардепа Віктора Єленського, гальмує юридичне оформлення громад не лише їх відсутність.

      Чому процес переходу до ПЦУ гальмується

      Єленський – автор прийнятого у січні закону, у якому прописали процедуру зміни релігійної підлеглості. За його словами, у багатьох областях спеціально затягують цей процес.

      Віктор Єленський
      Нардеп Віктор Єленський

      Політологи ж зазначили, що процес загальмував і через вибори. Адже місцева влада намагається не поспішати, бо не всюди певні, що Порошенко залишиться президентом. А його наступником може бути противник нової церкви.

      Люди бояться, що зі зміною влади процес створення Православної церкви України буде заблокований. Тому що набуття Томосу напряму пов'язане з діями Порошенка. Інші кандидати ж скептично ставляться до його отримання, а деякі ще й мають зв'язок з РПЦ,
      – пояснив політолог Віктор Таран.

      Водночас час у департаменті в справах релігій заспокоюють: боятися нічого. Хоча законодавство таки передбачає зворотність: повернути церкву до проросійської можна за тією ж процедурою.

      Наразі уже майже 500 громад зробили свій вибір на користь нової церкви, найактивніше переходять до ПЦУ на Вінниччині, Волині, Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині. І лише невеликий відсоток з них закріпили свій перехід юридично.

      Поки прихильники нової церкви виборюють у чиновників документи, московські попи роблять усе, аби громади, які залишають лави їхньої церкви, не змогли відправляти службу. Так днями у селі Сестрятин на Рівненщині священики УПЦ МП разом з тітушками не пускали людей до храму.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Петро Порошенко Новини України Православна церква України Вінниця Новини Києва Томос Релігія
      Джерело: 24 канал
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