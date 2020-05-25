Садовий сказав, коли у Львові відновиться туристичний сезон

Щоб туристичний сезон у Львові відновився, то в Україні насамперед має запрацювати рух міжміського транспорту. Однак Андрій Садовий запевняє, що місто вже готове до цього.

Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу та пояснив: "Готовність (до туричтисного сезону – 24 канав) в нас є, але дай Бог, щоб ситуація покращилась в усій державі, бо неможливо побороти коронавірус в одному місті".

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За його словами, місто має бути насамперед безпечним, тому у Львові не можливо навіть випити кави у закладі поки вам не виміряють температуру та продезенфікують місце.

Безпечне місто Львів готове приймати гостей, коли це вже буде можливо в нашій країні, адже треба відновити рух міжміського сполучення, щоб поїзди та літаки могли курсувати, бо власною машиною не багато людей може приїхати,

– зазначив мер Львова.

Він також додав, що транспорт в місті також функціонує, але в режимі спецперевезень.

Найбільше питань було по транспорту, щоб він працював в повному об'ємі, ми добавили достатню кількість машин, але формально громадський транспорт не працює у Львові, але спецперевезення здійснюються, ми не вимагаємо якихось перепусток, бо якщо людина їде в тролейбусі чи маршрутці, то значить їй потрібно", – сказав Андрій Садовий.

Карантин в Україні: що відомо

Карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня. Раніше уряд опублікував відповідну постанову, яка передбачає 5 етапів виходу з карантину.

З 22 травня вже почався д ругий етап послаблення карантинних обмежень. Однак деякі області змогли послабити обмеження лише з 25 травня.

ругий етап послаблення карантинних обмежень. Однак деякі області змогли послабити обмеження лише з 25 травня. У Міністерстві охорони здоров'я загалом виділи ли три умови, за дотримання яких може відбуватися послаблення карантину: щодо захворюваності (інцидентність); заповненості ліжок в лікарнях; кількості тестувань.

Коронавірус у Львові: основне

Станом на 25 травня на Львівщині зафіксували 1 360 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 36 людей, одужати вдалося 287.

З 22 травня на більшості територій України послабили карантин. Однак Львівська область стала однією з тих, де обмеження не пом’якшили через епідеміологічну ситуацію.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу