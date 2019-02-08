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      Садовий оприлюднив угоду, яку пропонував Порошенко для зняття сміттєвої блокади Львова

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / "Об'єднання "Самопоміч"

      Міський голова Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий оприлюднив текст таємної угоди, яку йому пропонував підписати президент Петро Порошенко у 2016 році під час "сміттєвої блокади" міста.

      Садовий заявив, що після початку сміттєвої блокади, його запросили у Адміністрацію президента і запропонували підписати угоду, яка розв’яже сміттєву блокаду.

      "Якщо б ми підписали цю угоду, то "Самопоміч" б припинила своє існування і фракція у парламенті мала б працювати зовсім у іншому ракурсі, як би це було вигідно БПП і тим людям, які на це все впливають", – сказав Садовий на брифінгу під Адміністрацією президента 8 лютого.

      В оприлюдненому тексті угоди не згадані жодні прізвища чи назви, але з контексту зрозуміло, що мова йде про Петра Порошенка ("Сторона 1"), партію БПП "Солідарність" ("Партія Сторони 1") і Андрія Садового ("Сторона 2").

      "1. Сторона 2 не здійснює будь-яких дій, висловлювань, що мають негативний характер щодо Сторони 1, Партії Сторони 1 та не підтримують у таких діях інші сили.

      2. Сторона 2 публічно підтримує Сторону 1.

      […]

      4. …Сторона 2 забезпечує результативне голосування за законопроекти вказані Стороною 1 не менше ніж 26 депутатами Сторони 2.

      […]

      6. Сторона 1 забезпечує підтримку у вирішенні утилізації ТПВ у місті Львові та всіляко сприяє у питанні облаштування нового полігону та питань пов’язаних з цим».

      Текст угоди, яка, за словами Садового гарантувала б зняття сміттєвої блокади зі Львова у 2016 році

      "Чому роблю це (оприлюднюю угоду, – ред.) зараз? На жаль, Адміністрація президента запустила новий виток протистояння. На цей раз представник президента на Львівщині офіційно оголосив, що зробить все можливе, аби заблокувати будівництво сміттєпереробного заводу. А це, нагадаю, міжнародний проект, де задіяні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), підписані міжнародні угоди і відбувся перший етап тендеру на вибір підрядника за участі провідних компаній світу", – написав Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Сміттєва блокада Львова Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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