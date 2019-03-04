20:11
4 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кисельов йде на корм рибам. Московські попи міняють професію
      Вєсті Кремля
      20:03, 2 березня
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, сьогодні
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Садовий подав заяву до ЦВК про відкликання своєї кандидатури з президентських виборів

      114 Читать новость на русском
      Садовий подав заяву до ЦВК про відкликання своєї кандидатури
      Садовий подав заяву до ЦВК про відкликання своєї кандидатури / samopomich.ua

      "Я зробив свій крок і думаю, що інші кандидати підуть тією ж дорогою".

      Сьогодні лідер "Самопомочі", міський голова Львова Андрій Садовий подав заяву до Центральної виборчої комісії про відкликання своєї кандидатури з виборів Президента України 31 березня 2019 року.

      Саме зараз Україна має шанс обрати проукраїнського антикорупційного президента. Той шлях, яким йде країна зараз, заведе в дуже темні часи. Хтось може зі мною погодитись, чи не погодитись, але я так думаю. І тому я прийняв для себе непросте, але дуже відповідальне рішення,
      сказав Садовий.

      Незважаючи на це, політик закликає всіх виборців прийти на дільниці в день виборів і виконати свій "священний обов’язок" – проголосували.

      "Знаєте, як на Великдень всі християни йдуть святити паски? Отак щоб всі прийшли і проголосували – це дуже важливо. Кожен буде мати свої пріоритети стосовно того чи іншого кандидата. Але треба проголосувати, щоби в нас не вкрали вибори і щоб вони відбулися чесно".

      Нагадаємо, у п’ятницю, 1 березня, мер Львова, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий оголосив про те, що знімає свою кандидатуру із виборів Президента України та підтримує кандидатуру Анатолія Гриценка. На цьому тижні політики мають підписати угоду про підтримку.

      blog_ava
      Помер Кіт Флінт – вокаліст гурту The Prodigy
      сьогодні
      8121
      Теги: Новини політики Самопоміч Садовий і Гриценко об'єдналися Андрій Садовий Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      У Миколаєві студент заявив про купівлю диплому: зловживання чи жага піару
      сьогодні , 20:01 У Миколаєві студент заявив про купівлю диплому: зловживання чи жага піару
      Ірина Поліщук 88
      Герої контрабанди, або Чому так довго думав Порошенко
      сьогодні , 19:30 Герої контрабанди, або Чому так довго думав Порошенко
      Артем Овдієнко 583
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      сьогодні , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      1237
      Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
      сьогодні , 19:00 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
      Олександр Бевза 220
      Нерухомість Валентина Наливайченка: що відомо про власність кандидата в президенти
      сьогодні , 18:31 Нерухомість Валентина Наливайченка: що відомо про власність кандидата в президенти
      Олена Кандяк 462
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук