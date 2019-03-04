Садовий подав заяву до ЦВК про відкликання своєї кандидатури з президентських виборів

"Я зробив свій крок і думаю, що інші кандидати підуть тією ж дорогою".

Сьогодні лідер "Самопомочі", міський голова Львова Андрій Садовий подав заяву до Центральної виборчої комісії про відкликання своєї кандидатури з виборів Президента України 31 березня 2019 року.

Саме зараз Україна має шанс обрати проукраїнського антикорупційного президента. Той шлях, яким йде країна зараз, заведе в дуже темні часи. Хтось може зі мною погодитись, чи не погодитись, але я так думаю. І тому я прийняв для себе непросте, але дуже відповідальне рішення,

– сказав Садовий.

Незважаючи на це, політик закликає всіх виборців прийти на дільниці в день виборів і виконати свій "священний обов’язок" – проголосували.

"Знаєте, як на Великдень всі християни йдуть святити паски? Отак щоб всі прийшли і проголосували – це дуже важливо. – Кожен буде мати свої пріоритети стосовно того чи іншого кандидата. Але треба проголосувати, щоби в нас не вкрали вибори і щоб вони відбулися чесно".

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 березня, мер Львова, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий оголосив про те, що знімає свою кандидатуру із виборів Президента України та підтримує кандидатуру Анатолія Гриценка. На цьому тижні політики мають підписати угоду про підтримку.