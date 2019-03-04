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      Садовый подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с президентских выборов

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      Садовый подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры
      Садовый подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры / samopomich.ua

      "Я сделал свой шаг и думаю, что другие кандидаты пойдут той же дорогой".

      Сегодня лидер "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию об отзыве своей кандидатуры с выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

      Именно сейчас Украина имеет шанс избрать проукраинского антикоррупционного президента. Тот путь, которым идет страна сейчас, заведет в очень темные времена. Кто-то может со мной согласиться, не согласиться, но я так думаю. И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение,
      – сказал Садовый.

      Несмотря на это, политик призывает всех избирателей прийти на участки в день выборов и выполнить свой "священный долг" – проголосовать.

      "Знаете, как на Пасху все христиане идут святить куличи? Так чтобы все пришли и проголосовали – это очень важно. – Каждый будет иметь свои приоритеты в отношении того или иного кандидата. Но надо проголосовать, чтобы у нас не украли выборы, чтобы они прошли честно".

      Напомним, в пятницу, 1 марта, мэр Львова, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов Президента Украины и поддерживает кандидатуру Анатолия Гриценко. На этой неделе политики должны подписать соглашение о поддержке.

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      Теги: Новости политики Садовый и Гриценко объединились Самопомич Анатолий Гриценко Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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