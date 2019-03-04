Садовый подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с президентских выборов

"Я сделал свой шаг и думаю, что другие кандидаты пойдут той же дорогой".

Сегодня лидер "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию об отзыве своей кандидатуры с выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

Именно сейчас Украина имеет шанс избрать проукраинского антикоррупционного президента. Тот путь, которым идет страна сейчас, заведет в очень темные времена. Кто-то может со мной согласиться, не согласиться, но я так думаю. И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение,

– сказал Садовый.

Несмотря на это, политик призывает всех избирателей прийти на участки в день выборов и выполнить свой "священный долг" – проголосовать.

"Знаете, как на Пасху все христиане идут святить куличи? Так чтобы все пришли и проголосовали – это очень важно. – Каждый будет иметь свои приоритеты в отношении того или иного кандидата. Но надо проголосовать, чтобы у нас не украли выборы, чтобы они прошли честно".

Напомним, в пятницу, 1 марта, мэр Львова, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов Президента Украины и поддерживает кандидатуру Анатолия Гриценко. На этой неделе политики должны подписать соглашение о поддержке.