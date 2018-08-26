21:46
26 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
30°C 14°C
  • понеділок
    32°C 16°C
  • вівторок
    29°C 16°C
  • середа
    22°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Садовий презентував концепцію національного лоу-кост перевізника: що передбачає проект

582 Читать новость на русском
Андрій Садовий презенутвав концепцію Ukraine United airlines
Андрій Садовий презенутвав концепцію Ukraine United airlines / 24 канал

У неділю, 26 серпня, в Одесі на "Фестивалі ідей" міський голова Львова та лідер партії "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий презентував концепцію національного лоу-кост перевізника. Ця концепція має назву Ukraine United airlines.

Про це сам Садовий сповістив на своїй сторінці у Facebook.

"Карта авіарейсів країни краще за будь-які промови демонструє реальну децентралізацію і стан внутрішніх комунікацій в країні. Сьогодні в Одесі на "Фестивалі ідей" запрезентував концепцію Ukraine United airlines – національного лоу-кост перевізника", – мовиться у повідомленні мера Львова.

Читайте також: Лоукостери в Україні: куди літають і як заробляють на неуважних пасажирах

Передбачається, що проект дозволить:

- швидко об‘єднати всі українські міста транспортною мережею (при цьому необхідність ремонтувати дороги ніхто не відміняє);

- знизити ціну на авіаперевезення в Україні принаймні до рівня лоу-костів у Європі;

- відновити роботу аеропортів в усіх обласних центрах;

- дати роботу ДП "Антонов" (необхідно 20 бортів. Це робота для підприємства на наступні 3 роки);

- дати поштовх бізнес-процесам і внутрішньому туризму.

Садовий також висловив переконання, що – це не питання виключно бізнесу і транспорту. Це питання національної безпеки і функціонування країни.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Новини Львова Андрій Садовий Самопоміч авіація Транспорт
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Made in Ukraine: як українські підприємці та дизайнери підкорюють світ
сьогодні, 21:00 Made in Ukraine: як українські підприємці та дизайнери підкорюють світ
Тетяна Острікова
Схема "Роттердам+": як зупинити одне з найбільших шахрайств в Україні
сьогодні, 21:00 Схема "Роттердам+": як зупинити одне з найбільших шахрайств в Україні
Єгор Соболєв
Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі
сьогодні, 20:04 Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі
Найсмішніші меми тижня: Російський робот "Ігорьок" і нова "Тесла", "як тобі таке, Ілоне Маск?"
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Російський робот "Ігорьок" і нова "Тесла", "як тобі таке, Ілоне Маск?"
Сто днів голодування Сенцова та наслідки потопу в Києві – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Сто днів голодування Сенцова та наслідки потопу в Києві – топ-5 відео тижня
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Зірка "Динамо": Я зробив помилку, за яку мені соромно перед клубом і вболівальниками
 17 листопада 2016 , 20:40
ФІФА назвала матч Україна – Мальта "тренувальним"
 9 червня 2017 , 11:49
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук