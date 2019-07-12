Садовий закликає Зеленського представити бачення розвитку країни

Україна має показати карколомний стрибок, інакше ми можемо зникнути з карти світу.

Таку думку в ефірі ток-шоу "Право на владу" висловив лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

Політик вважає, що президент Зеленський повинен "дати бачення майбутнього країни".

Мало хто знає, наприклад, що у нас є такий Інститут стратегічних досліджень. Хто стане керівником цього інституту? Мене це хвилює, тому що ми сьогодні дуже відстаємо від світу,

– переконаний Садовий.

Лідер "Самопомочі" наголошує, що країна має як зіницю ока берегти мудрих і талановитих людей. "Вони, на превеликий жаль, сьогодні виїжджають з України. Щоб їх повернути, треба банально навести порядок в країні".