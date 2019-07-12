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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Садовий закликає Зеленського представити бачення розвитку країни

      90 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      Україна має показати карколомний стрибок, інакше ми можемо зникнути з карти світу.

      Таку думку в ефірі ток-шоу "Право на владу" висловив лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      Політик вважає, що президент Зеленський повинен "дати бачення майбутнього країни".

      Мало хто знає, наприклад, що у нас є такий Інститут стратегічних досліджень. Хто стане керівником цього інституту? Мене це хвилює, тому що ми сьогодні дуже відстаємо від світу,
      переконаний Садовий.

      Лідер "Самопомочі" наголошує, що країна має як зіницю ока берегти мудрих і талановитих людей. "Вони, на превеликий жаль, сьогодні виїжджають з України. Щоб їх повернути, треба банально навести порядок в країні".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Андрій Садовий
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