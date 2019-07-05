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      Садовий запропонував націоналізувати чи позбавити ліцензії канали Медвечука

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий в ефірі ток-шоу "Право на владу" закликав державні служби не спостерігати за тим, як втілюється проросійський реванш.

      "Якщо ми будемо спостерігати, як Медведчук скуповує телевізійні канали, то наступний крок можемо вже проспати", – наголосив політик.

      "На такі речі треба звертати особливу увагу – або приймати закон про націоналізацію тих каналів, або нехай Нацрада з питань телебачення і радіомовлення забирає ліцензії. Тому що вони одурманюють людей. Це є велике зло для нашої країни", – зазначив Садовий.

      Читайте також: Садовий: Коли видавимо медведчуків і бойків з України – тоді буде мир, і на наших умовах

      Нагадаємо, 14 червня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що народний депутат від "Опозиційного блоку", соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став новим власником медіахолдингу ZIK. Таким чином, кум Путіна разом із "112 Україна" та "NEWSONE" тепер контролює три новинних телеканали.

      Кому належать канали
      Які ЗМІ контролюють українські олігархи: інфографіка

       
      blog_ava
      Кум Медведчука балотується до Ради від партії "Слуга народу"
      сьогодні
      2925
      Теги: Новини України Віктор Медведчук Андрій Садовий ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
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