Садовий запропонував націоналізувати чи позбавити ліцензії канали Медвечука

Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий в ефірі ток-шоу "Право на владу" закликав державні служби не спостерігати за тим, як втілюється проросійський реванш.

"Якщо ми будемо спостерігати, як Медведчук скуповує телевізійні канали, то наступний крок можемо вже проспати", – наголосив політик.

"На такі речі треба звертати особливу увагу – або приймати закон про націоналізацію тих каналів, або нехай Нацрада з питань телебачення і радіомовлення забирає ліцензії. Тому що вони одурманюють людей. Це є велике зло для нашої країни", – зазначив Садовий.

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Нагадаємо, 14 червня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що народний депутат від "Опозиційного блоку", соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став новим власником медіахолдингу ZIK. Таким чином, кум Путіна разом із "112 Україна" та "NEWSONE" тепер контролює три новинних телеканали.



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