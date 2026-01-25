Саламаха керував квадроциклом і вилетів на зустрічну смугу: нові деталі загибелі нардепа

Біля Львова внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 34-річний народний депутат України Орест Саламаха. Аварія сталася ввечері у неділю, 25 січня.

Він був за кермом квадроцикла, який вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом. Про це повідомляє Державне борю розслідувань.

Що відомо про загибель Саламахи?

За даними ДБР, орієнтовно о 18:15 квадроцикл, яким керував Орест Саламаха, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Унаслідок зіткнення нардеп від партії "Слуга народу" загинув.

Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає. Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вирішують питання стосовно внесення відомостей до ЄРДР та відкриття провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Поки працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії, зокрема, оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази. Наголошують, що ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин цієї аварії.