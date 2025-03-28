Політична оглядачка в Парижі Оксана Мельничук в ефірі 24 Каналу розповіла про події на саміті "Коаліції Охочих" у Парижі. Вона підкреслила, що на заході була відчутна абсолютна підтримка України.

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"Тут було якесь свято, парад солідарності з Україною", – сказала Оксана Мельничук.

Яким було закулісся саміту

Вона повідомила, що 26 березня Володимир Зеленський та Еммануель Макрон дали пресконференцію, після якої президент України вирушив на велике інтерв'ю для європейського телебачення. Його записували одночасно французьке телебачення, ВВС та естонська телевізійна компанія. Після цього відбулася ділова вечеря Макрона із Зеленським.

Зранку на ганку Єлисейського палацу ми чекали на прибуття офіційних делегацій. Це було вражаюче: приїжджали машини з прапорцями кожної країни. Макрон на ганку зустрічав кожного високопоставленого гостя. Усі обіймалися, дружньо плескали один одного по плечах. Це була така приємна картина зустрічі старих друзів,

– пригадала Оксана Мельничук.

Вона додала, що на саміт прибули представники 31 країни, зокрема й представник уряду Туреччини. Зустріч тривала з 10:00 до 13:00. Останніми з палацу вийшли президент Зеленський разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський завершили зустріч прогулянкою двором Єлисейського палацу. Стармер особисто провів Зеленського до його автомобіля, що був припаркований біля воріт палацу. Лідери спілкувалися та демонстрували дружню атмосферу зустрічі.

Журналісти звернулися до Зеленського, після чого він разом зі Стармером ненадовго зупинився. Завершивши офіційну частину заходу, делегації вирушили на пресконференцію, організовану президентом Франції Еммануелем Макроном.

Макрон зробив важливі заяви щодо України.

"Макрон сказав, що метою цієї конференції є перемога та встановлення тривалого миру. Вперше прозвучало слово "перемога". Раніше казали: "не дати Україні програти війну" або "наша мета — підтримувати Україну", а тепер вперше заявили, що мета – саме перемога", – зазначила Мельничук.

Вона додала, що Макрон також наголосив, що головний сенс саміту, який фактично розпочався ще 17 лютого, – це рішуче бажання бути об'єднаними та будувати мир через силу. Французький президент визнав, що не всі союзники одностайні, є питання та проблеми, які ще потрібно обговорювати.

Однак спільною позицією залишається необхідність підтримувати Україну й досягати сталого миру.

Макрон також кілька разів наголосив, що великим проявом сміливості з боку Зеленського було погодитися на безумовне 30 – денне припинення вогню. Україна зробила все, щоб довести своє прагнення миру.

З погляду стратегічних комунікацій Зеленський зробив справді мужній і рішучий крок. Але, щоб українцям не здавалося, що це гра в одні ворота, Макрон зазначив, що серед союзників є розбіжності в питаннях військової підтримки України, зокрема щодо миротворчого контингенту. Проте всі одностайні в тому, що не можна допускати жодних наративів, спрямованих проти правди,

– пояснила Мельничук.

Вона також зазначила, що Макрон поставив під сумнів справжність нещодавніх мирних перемовин. Адже після них делегації вийшли з трьома різними деклараціями, які не містять спільних пунктів.