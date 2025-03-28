Политический обозреватель в Париже Оксана Мельничук в эфире 24 Канала рассказала о событиях на саммите "Коалиции Желающих" в Париже. Она подчеркнула, что на мероприятии была ощутима абсолютная поддержка Украины.

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"Здесь был какой-то праздник, парад солидарности с Украиной", – сказала Оксана Мельничук.

Каким было закулисье саммита

Она сообщила, что 26 марта Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон дали пресс-конференцию, после которой президент Украины отправился на большое интервью для европейского телевидения. Его записывали одновременно французское телевидение, ВВС и эстонская телевизионная компания. После этого состоялся деловой ужин Макрона с Зеленским.

Утром на крыльце Елисейского дворца мы ждали прибытия официальных делегаций. Это было впечатляюще: приезжали машины с флажками каждой страны. Макрон на крыльце встречал каждого высокопоставленного гостя. Все обнимались, дружески хлопали друг друга по плечам. Это была такая приятная картина встречи старых друзей,

– вспомнила Оксана Мельничук.

Она добавила, что на саммит прибыли представители 31 страны, в том числе и представитель правительства Турции. Встреча продолжалась с 10:00 до 13:00. Последними из дворца вышли президент Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский завершили встречу прогулкой по двору Елисейского дворца. Стармер лично провел Зеленского к его автомобилю, который был припаркован у ворот дворца. Лидеры общались и демонстрировали дружескую атмосферу встречи.

Журналисты обратились к Зеленскому, после чего он вместе со Стармером ненадолго остановился. Завершив официальную часть мероприятия, делегации отправились на пресс-конференцию, организованную президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Макрон сделал важные заявления относительно Украины.

"Макрон сказал, что целью этой конференции является победа и установление длительного мира. Впервые прозвучало слово "победа". Раньше говорили: "не дать Украине проиграть войну" или "наша цель - поддерживать Украину", а теперь впервые заявили, что цель – именно победа", – отметила Мельничук.

Она добавила, что Макрон также отметил, что главный смысл саммита, который фактически начался еще 17 февраля, – это решительное желание быть объединенными и строить мир через силу. Французский президент признал, что не все союзники единодушны, есть вопросы и проблемы, которые еще нужно обсуждать.

Однако общей позицией остается необходимость поддерживать Украину и достигать устойчивого мира.

Макрон также несколько раз подчеркнул, что большим проявлением смелости со стороны Зеленского было согласиться на безусловное 30 – дневное прекращение огня. Украина сделала все, чтобы доказать свое стремление к миру.

С точки зрения стратегических коммуникаций Зеленский сделал действительно мужественный и решительный шаг. Но, чтобы украинцам не казалось, что это игра в одни ворота, Макрон отметил, что среди союзников есть разногласия в вопросах военной поддержки Украины, в частности относительно миротворческого контингента. Однако все единодушны в том, что нельзя допускать никаких нарративов, направленных против правды,

– объяснила Мельничук.

Она также отметила, что Макрон поставил под сомнение подлинность недавних мирных переговоров. Ведь после них делегации вышли с тремя различными декларациями, которые не содержат общих пунктов.