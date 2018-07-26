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Самопідпал екс-військового в Києві: з’явилися подробиці про особу чоловіка та його стан

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Екс-військовий Ульянов підпалив себе біля Міноборони в Києві
Екс-військовий Ульянов підпалив себе біля Міноборони в Києві / Кадр з відео

Колишній військовослужбовець Сергій Ульянов, який 26 липня підпалив себе біля будівлі Міноборони в Києві, наразі перебуває у лікарні, де йому надають допомогу. При цьому, у якій саме лікарні перебуває Ульянов – невідомо.

Про це розповів командувач Сил спецоперацій генерал-лейтенант Ігор Луньов, повідомляє "РБК-Україна".

24 канал повідомляв, що 26 липня екс-військовий ЗСУ Ульянов підпалив себе біля будівлі Міноборони на знак протесту проти звільнення зі служби за контрактом. Йому намагалися завадити, проте чоловік зміг вирватися. Екс-військовий облив себе рідиною і підніс вогонь, проте його повалили на землю і загасили.

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"Він не отримав опіків, адже він був мокрий. Наразі він у лікарні. У якій – мені невідомо", – сказав Луньов.

Зазначимо, що Ульянов раніше служив за контрактом у комендантську взводі однієї з військових частин. У вересні 2017 року він був звільнений. За словами самого Ульянова, його звільнили незаконно, а також не розрахувались та навмисно не видали потрібних документів. У свою чергу Луньов запевнив, що Ульянова звільнили зі служби за станом здоров’я.

Він звільнений із військової служби за контрактом за станом здоров'я. Йому була надана можливість пройти ВЛК. Є відповідні висновки. Можу зачитати цей офіційний висновок (діагноз). Затяжний стресовий розлад, помірно виражений астено-невротичний стан... Це дає підстави на звільнення,
– запевнив командувач Сил спецоперацій, додавши, що Ульянов не може проходити службу у лавах ЗСУ, тому був звільнений у законному порядку.

Самоспаленняя Міноборони ЗСУ військовий Ульянов
Документ, що підтверджує діагноз Ульянова

Самопідпал військовий Міноборони Ульянов
Документ, що підтверджує діагноз Ульянова

Теги: Новини України Новини Києва Міністерство оборони України Збройні Сили України Самогубство протести
Джерело: 24 Канал
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