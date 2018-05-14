У Луцьку чоловік підпалив себе на головній площі міста: відео (18+)

На Театральному майдані у Луцьку ввечері 13 травня чоловік облився займистою речовиною та підпалив себе.

Про це повідомляє "Волинь 24".

Як зазначає видання, близько 21 години під час концерту до Дня матері чоловік старшого віку почав дебоширити.

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Поліції вказали на хулігана, і коли правоохоронці підійшли до чоловіка, той облився легкозаймистою речовиною та підпалив себе запальничкою.

Гасити полум’я кинулись очевидці. Чоловіка госпіталізували.

Чоловік підпалив себе у Луцьку (відео):