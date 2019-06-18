"Самопоміч" хоче звільнення Генпрокурора Луценка

Партія Андрія Садового "Самопоміч" пропонує скликати Верховну Раду на позачергове засідання аби розглянути подання Президента Зеленського на звільнення Генпрокурора Юрія Луценка.

Андрій Садовий нагадав, що "Самопоміч" була єдиною фракцією в парламенті, яка голосувала проти призначення Луценка.

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"Не вибігали в туалет на час голосування, не витягували сором’язливо карточки. А однозначно проти призначення цієї абсолютно підконтрольної, залежної і непрофесійної кандидатури", – заявив Андрій Садовий.

Нагадаємо, у 2016 році для того аби Президент Порошенко міг внести кандидатуру Луценка, парламент змінив закон і зняв вимогу про обов’язкову юридичну освіту для кандидата на цю посаду. Єдиними, хто виступив проти були депутати "Самопомочі".



"Самопоміч" не голосувала за призначення Луценка генпрокурором у 2016 році