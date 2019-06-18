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      "Самопоміч" підтримала Порядок денний відновлення справедливості від громадських організацій

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / Фото 24 каналу

      Належну реформу судової системи, прокуратури та поліції, перезавантаження частини антикорупційних органів, повернення відповідальності за незаконне збагачення та продовження міжнародних закупівель. Такі вимоги сьогодні висунули до політичних партій, які балотуються у наступний парламент, 17 спеціалізованих громадських організацій.

      За словами лідера "Самопомочі" Андрія Садового, партія підтримує Презентований порядок денний, а детально усі вимоги планують обговорити з представниками громадськості до кінця тижня на окремій зустрічі.

      Читайте також: Нардепи "Самопомочі" – серед лідерів доброчесності за версією руху "Чесно"

      "На початку каденції у парламенті мої колеги ініціювали та відстоювали усі законодавчі ініціативи, покликані відновити правосуддя та побороти корупцію.

      У другій половині каденції – закликали Раду спам’ятатися від корупційного реваншу і НЕ:

      – дозволяти призначати на посаду Генерального прокурора осіб без відповідної освіти
      – скасовувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      – призначати залежного аудитора для НАБУ.

      На жаль, вказівки господарів чисельно перемагали здоровий глузд. Надіюсь, у новому скликанні останнього буде таки більше. А "Самопоміч" і надалі відстоюватиме власну позицію", – написав на своїй Facebook-сторінці Андрій Садовий.

      Політик також додав, що третій номер у списку "Самопомочі" – відома антикорупційна активістка Олександа Дрік:

      "Гордий, що до нас у цій справі до "Самопомочі" приєдналась людина, яка була на боці громадськості попередні 5 років, а тепер готова змінювати систему разом з тими, хто вже здобув досвід парламентської боротьби", – підсумував він.

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      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Андрій Садовий
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