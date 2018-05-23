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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Самопоміч" заперечує інформацію про переговори щодо спільних кандидатів з іншими силами

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Андрій Садовий
Андрій Садовий / 5.ua

"Об’єднання "Самопоміч" не бере участі в жодних переговорах щодо висунення кандидатів в президенти України.

Про це заявили члени фракції.

Ані лідер партії Андрій Садовий, ані будь-хто з публічних фігур партії не отримували жодного мандата на проведення таких переговорів і не вели їх. Просимо всіх українських політиків надалі утриматись від некоректного згадування "Об’єднання "Самопоміч" та його лідера в публічній площині.

"Я доволі часто маю зустрічі як з українськими політиками, так і з закордонними. Президент сюди любить приїжджати, прем’єр, лідери партій, інші відомі люди. Аура тут, мабуть, добра. Якби кожну таку зустріч називали "переговорами про об’єднання", то це не мало б нічого спільного з реальністю. При всій повазі до перелічених мною осіб", – заявив лідер "Самопомочі" та мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, у публікації "А у відповідь тиша. Чому Садовий не поспішає підтримувати Гриценка" Анатолій Гриценко заявив про наявність переговорного процесу щодо спільного кандидата в президенти, в якому буцімто бере участь і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

Теги: Новини політики Президент України Андрій Садовий Самопоміч Анатолій Гриценко
Джерело: 24 Канал
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