19:33
11 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, сьогодні
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      "Самопоміч" знову обрала своїм лідером Садового

      265 Читать новость на русском
      Садовий знову очолив партію "Самопоміч"
      Садовий знову очолив партію "Самопоміч" / 24 канал

      Делегати 18-го звітного з'їзду партії "Об'єднання "Самопоміч" знову обрали своїм лідером мера Львова Андрія Садового. Таке рішення ухвалили 11 травня в Києві.

      "Самопоміч" була заснована у грудні 2012 року, і з дня заснування партію очолює Садовий.

      Читайте також: "Самопоміч" буде в опозиції до Зеленського чи створить з ним коаліцію: пояснення Садового

      Цього ж дня на з'їзді партії Садовий заявив, що готовий очолити список "Об’єднання "Самопоміч" на майбутніх парламентських виборах та хоче поборотися за посаду прем’єр-міністра.

      При цьому політик зауважив, що його діяльність на посаді мера Львова плавно добігає кінця і Садовий не планує балотуватися на цю посаду в наступній каденції.

      Політик також заявив, що у майбутньому виборчому списку партії "Об’єднання "Самопоміч" на виборах до Верховної Ради буде до 70-80% нових облич. При цьому на вибори партія піде з відкритим списком.

      На коли заплановані вибори до Верховної Ради? На 27 жовтня. Виборці голосуватимуть у загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).

      Виборчий процес стартує 29 липня – з цієї дати можна висуватися у нардепи. Партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики висуватимуться самі. Документи до ЦВК для реєстрації треба подати не пізніше, ніж 13 серпня. Завершиться реєстрація 18 серпня.

      Результати виборів ЦВК має оприлюднити не пізніше, ніж 16 листопада. А 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних нардепів та видати їм посвідчення. Перша сесія новообраної Ради має пройти до 16 грудня.

      парламентські вибори 2010 вибори до Верховної Ради які партії проходять статистика

      blog_ava
      Путін гепнувся на льоду під час хокейного матчу: курйозне відео
      сьогодні
      2882
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Новини Львова Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як живе кримчанка, якій Медведєв відповів "ви дєржитєсь тут, всєго доброго"
      сьогодні , 18:40 Як живе кримчанка, якій Медведєв відповів "ви дєржитєсь тут, всєго доброго"
      703
      Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      сьогодні , 16:02 Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      Блог Медіа 637
      Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців
      сьогодні , 16:00 Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців
      Віталій Шабунін 691
      Ухвалення закону про мову: перемога чи провал
      сьогодні , 13:00 Ухвалення закону про мову: перемога чи провал
      Віталій Дейнега 1073
      24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"
      сьогодні , 12:00 24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"
      Юрій Бутусов 11684
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук