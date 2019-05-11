"Самопоміч" знову обрала своїм лідером Садового

Делегати 18-го звітного з'їзду партії "Об'єднання "Самопоміч" знову обрали своїм лідером мера Львова Андрія Садового. Таке рішення ухвалили 11 травня в Києві.

"Самопоміч" була заснована у грудні 2012 року, і з дня заснування партію очолює Садовий.

Читайте також: "Самопоміч" буде в опозиції до Зеленського чи створить з ним коаліцію: пояснення Садового

Цього ж дня на з'їзді партії Садовий заявив, що готовий очолити список "Об’єднання "Самопоміч" на майбутніх парламентських виборах та хоче поборотися за посаду прем’єр-міністра.

При цьому політик зауважив, що його діяльність на посаді мера Львова плавно добігає кінця і Садовий не планує балотуватися на цю посаду в наступній каденції.

Політик також заявив, що у майбутньому виборчому списку партії "Об’єднання "Самопоміч" на виборах до Верховної Ради буде до 70-80% нових облич. При цьому на вибори партія піде з відкритим списком.

На коли заплановані вибори до Верховної Ради? На 27 жовтня. Виборці голосуватимуть у загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).



Виборчий процес стартує 29 липня – з цієї дати можна висуватися у нардепи. Партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики висуватимуться самі. Документи до ЦВК для реєстрації треба подати не пізніше, ніж 13 серпня. Завершиться реєстрація 18 серпня.



Результати виборів ЦВК має оприлюднити не пізніше, ніж 16 листопада. А 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних нардепів та видати їм посвідчення. Перша сесія новообраної Ради має пройти до 16 грудня.