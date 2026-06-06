Ніяких інвестицій під час війни: боєць ЗСУ сказав, що означає удар по Санкт-Петербургу

Удари українських безпілотників по нафтовому терміналі в Санкт-Петербурзі збіглися з міжнародними економічним форумом. Водночас це наочно продемонструвало іноземним інвесторам повну відсутність безпеки та неможливість економічного розвитку в РФ.

Військовослужбовець ЗСУ, журналіст та ведучий Єгор Чечеринда пояснив 24 Каналу, що самі окупанти вже підтверджують тактичну перевагу ЗСУ.

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Який бізнес захоче вкладатися в Росію?

На міжнародний економічний форум в Петербурзі прибули представники терористичних організацій ХАМАС та Талібан, де говорили про економічний розвиток, бізнес та безпеку.

Удар по терміналу був присвячений саме до цього форуму. Україна продемонструвала, що ніякої безпеки та розвитку російської економіки бути не може. Який бізнес буде вкладати навіть в тилові регіони, якщо українські ракети та дрони долітають до самого Уралу,

– сказав Чечеринда.

Разом з тим, на цьому форумі виступав один з ідеологів Путіна, Олександр Дугін, який представив концепцію розвитку Росії до 2050 року. Головна його теза стосувалася того, що в Росії є декілька шляхів виходу з ситуації. По-перше, використання ядерної зброї, по-друге – це розширення панування у європейському просторі.

Ці заяви збіглися з недавньою заявою генерал-лейтенанта російської армії Андрія Гурульова, який є депутатом Держдуми. Він сказав про те, що якщо зараз Росія не там скористається цією можливістю збільшення свого впливу, то точно програє. А також анонсував мобілізацію з осені цього року. Хоча й одразу після того написав, що його сторінку в соцмережах нібито зламали.

"Дугін напряму каже, що якщо вони зараз не застосують ядерну зброю, то за якийсь час ця ядерна зброя з'явиться у ворога. Це звісно фантазії Дугіна, але те, що росіяни налаштовують своє населення на розв'язання всіх питань натиском на одну кнопку – факт. Тобто там істерія, бо західні розвідки кажуть, що ми маємо зараз на полі бою тактичну перевагу", – пояснив військовий.

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Що ще відомо про вибухи в Росії?

Протягом 4 та 5 червня Сили оборони України успішно уразили низку важливих об’єктів ворога на Донеччині, Запоріжжі та в бєлгородській області РФ. Під удари потрапили пункти управління, командно-спостережний пункт, центри керування БпЛА, а також місця скупчення російського особового складу в районах Маріуполя, Соледара, Журавльовки та інших населених пунктів.

Окрім того, Генштаб підтвердив успішне ураження трьох нафтових резервуарів на морському терміналі в окупованій Феодосії під час атаки 30 травня.