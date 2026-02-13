Україна ввела санкції проти 91 судна російського тіньового флоту. Вони перевозили нафту в обхід міжнародних обмежень і допомагали Росії фінансувати війну.

Влада наголошує, що тиск на нафтову логістику Росії посилюватиметься. Про це повідомили в Офісі Президента.

Що відомо про нововведенні санкції?

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 91 морського судна, які входять до складу російського тіньового флоту.

Ці судна використовувалися для транспортування російської нафти та нафтопродуктів із портів Росії до третіх країн в обхід санкцій ЄС, G7 та інших держав. Моніторинг фіксував їхню діяльність у Чорному, Балтійському та Червоному морях.

Частина підсанкційних танкерів уже перебуває під обмеженнями партнерів України, зокрема США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Україна також передасть інформацію іншим державам, під прапорами яких ходили ці судна, щоб посилити синхронізацію санкцій.

В Офісі Президента наголошують, що боротьба з тіньовим флотом є пріоритетом, адже саме він допомагає Росії отримувати кошти від продажу нафти й фінансувати війну проти України.

Як впливають санкції на Росію?