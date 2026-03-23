Генерал армії спрогнозував, куди на фронті Росія пустить гроші отримані від продажу нафти

Зняття санкцій з російського нафтового експорту принесе Росії від 60 до 70 мільярдів доларів, які підуть на фінансування армії, виробництво ракет і дронів та вербування контрактників. Виплати до 5 тисяч доларів на місяць можуть стати потужним стимулом для залучення нових бійців.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що зупинити це може лише комплексне рішення США щодо нафтового експорту.

Як прибуток від продажу нафти посилить позиції Росії?

Наразі Росія може постачати нафту в Індію, Китай та інші країни. Отримані від цих угод кошти підуть на нарощування виробництва озброєння та закупівлю систем закордоном контрабандним шляхом. Окремо йде активна робота заміни Starlink, бо російські засоби зв’язку суттєво поступаються і виконують лише роль тимчасової альтернативи.

Найближчі пів року Кремль заохочуватиме мобілізованих підписувати контракти і йти на фронт на постійній основі. Якщо раніше виплати урізали або не платили взагалі, то тепер гроші з’являться. Збіднілих людей в Росії та закордоном заманюватимуть обіцянками тилової роботи, а насправді відправлятимуть на передову,

– сказав Маломуж.

На думку експерта, родини свідомо відправлятимуть своїх на фронт, розраховуючи на виплати – навіть якщо людина загине, бо компенсація стимулюватиме.

Окрім того, гроші розв’яжуть завдання не лише підтримки оборонної промисловості, а й сприятимуть наступальній операції навесні та влітку.

"Зупинити це може лише комплексне рішення – США та інших великих нафтовидобувних країн, контроль Керченської протоки та обмеження діяльності Росії. Трамп тим часом продовжує переговорний процес щодо України, розраховуючи на його успіх. Бо чим більше ресурсів отримає Росія, тим жорсткішу позицію займатиме Путін у переговорах", – зауважив Маломуж.

Зверніть увагу! Економічний оглядач В’ячеслав Ширяєв вважає, що в Росії зараз немає чим платити новим контрактникам, тому у Кремлі вигадують схеми відтермінування оплати, тобто контрактникам платитимуть лише відсотки від офіційної зарплати. Також в Росії працюють над залученням до війська студентів.

