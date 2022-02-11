Санкції РНБО проти каналу "НАШ" і скасування блокади морів: головні новини 11 лютого

РНБО на виїзному засіданні в Харкові ввела санкції проти каналу "НАШ". Суд не змінив запобіжний захід Петру Порошенку. Росія відмовилась від намірів заблокувати моря для України. Іноземні держави закликають своїх громадян покинути Україну. Такими були головні новини 11 лютого.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 11 лютого:

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Санкції проти каналу "НАШ" від РНБО

Рада національної безпеки та оборони зібралась у Харкові на виїзному засіданні. Обговорювали небезпеки, які нависли над країною на тлі загрози з боку Росії.

Олексій Данілов повідомив, що члени РНБО вирішили ввести санкції проти каналу "НАШ", яким володіє проросійський одіозний політик Євгеній Мураєв. Підставою для цього стало подання СБУ.

Знаєте ви чи ні, що ви частково кіпріоти. Саме проти цієї компанія, яка є власником, були запровадженні санкції. Санкції вводять на підставі подання СБУ, яке було зроблене,

– сказав він.

Також під обмеження потрапили компанії "Наша Прага", "НАШ 24" та "НАШ 365".

Важливі рішення РНБО

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Окрім цього, на засіданні також обговорили низку інших значущих питань. Зокрема:

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Наша держава долучається до місії в Іраку.

Наступного разу засідання РНБО також буде на виїзді.

Секретні документи з Києва евакуйовувати не будуть.

Петру Порошенку залишили незмінним запобіжний захід

Апеляційний суд Києва розглянув апеляцію на запобіжний захід для п'ятого президента Петра Порошенка. Його вирішили не змінювати і залишили особисте зобов'язання.

Апеляцію на обрання запобіжного заходу політику подавали як сторона обвинувачення, так і сторона захисту.

Під час слухання під будівлею суду зібрались прихильники Порошенка, серед яких і політичні соратники. Зокрема, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Сам політик прибув із дружиною.

Правоохоронці охороняли територію суду. Але в інтернеті були повідомлення про штовханину між силовиками та активістами, хоча поліція факт не підтверджувала.

У Державному бюро розслідувань також відреагували на рішення суду про незмінність запобіжного заходу. Там заявили, що це доводить: підозру оголосили законно.

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Підозру у держзраді та сприянні терористам п'ятому президенту оголосили ще наприкінці грудня 2021 року. ДБР припускало, що Порошенко міг бути в змові з російською владою. Мають на увазі схему постачання вугілля із тимчасово окупованих територій.

На початку 2022 року Печерський райсуд Києва арештував майно Порошенка. Захист політика направив апеляційну скаргу, але через хворобу судді її розгляд затягнувся.

Іншими фігурантами так званої "вугільної справи" є лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук та колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

Росія скасувала плани про закриття моря для України

Джерело: Андрій Клименко у фейсбуці

У Берліні збирались дипломатичні радники глав держав "нормандської четвірки". Вони говорили 9 годин. Вже 11 лютого стало відомо, що Росія просто під час засідання скасувала блокаду Чорного та Азовського морів для України.

Напередодні до України надходило повідомлення від міноборони країни-окупантки. Росіяни нахабно попереджали, що збираються з 13 по 19 лютого закрити морські шляхи до українських портів. Мовляв, будуть проводити навчання. При цьому грозилися навіть не пропускати торговельні судна.

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На тлі загрози через ймовірний напад Росії на нашу територію, про це повідомляли партнерів. Також Україна вживала всіх необхідних заходів.

Відмовившись від своїх планів, міноброни Росії навіть надіслало офіційний документ про це до українського Центру навігаційно-гідрографічної інформації.



Росія відмовилась блокувати море / Фото Андрія Клименка

Держави рекомендують громадянам виїжджати з України

На тлі заяв про те, що деескалації конфлікту з боку Росії не видно, іноземні держави знову почали закликати своїх громадян покинути Україну. Водночас вони наголошують, що мовиться саме про заклик, а не евакуацію.

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Відтак, уряд Чорногорії порекомендував своїм громадянам залишити Україну. Окрім того, їх просять постійно контактувати з Посольством Чорногорії в Україні. Таке рішення пояснюють зростаючою напругою.

Південна Корея також заборонила своїм громадянам поїздки до нашої держави з 13 лютого. Тих південнокорейців, які є в Україні, просять переїхати в безпечнішу країну третього світу або повернутись додому. У протилежному випадку навіть погрожують покаранням.

У Нідерландах також радять не відвідувати нашу державу і виїхати тим, хто тут перебуває. Окрім того, президент США Джо Байден також звернувся до американців із закликами покинути Україну. З'явився і подібний заклик від Великої Британії.

І в МЗС Японії закликали своїх громадян покинути територію України. Там рекомендують скористатися безпечними способами, включаючи комерційні авіарейси.

Ізраїль навіть почав евакуацію родин свої дипломатів на фоні загрози російського вторгнення. Також уряд країни рекомендує своїм громадянам не їхати до нашої держави. Усе через російську загрозу.

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