Є люди, які відстоюють європейські цінності в Україні. А є люди, які борються проти цих цінностей. Далі читайте російською мовою.

Украинский парадокс

Вторые называют первых "соросята" и утверждают, что это все агенты влияния и надо все оставить как есть, называя это "суверенностью".

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Против европейского выбора вся эта свора Коломойских-Дубинских, Деркач и другие русскомирцы.

А парадокс в том, что люди, отстаивающие европейские ценности в Украине хотят, чтобы Украина жила как в Европе. А люди, выступающие за ценности русского мира, хотят, чтобы Украина жила как живет, они тут зарабатывали, но сами при этом жили и семьи свои селили в Европе.

Вот ведь парадокс.

Почему Коломойский не хочет видеть Украину в Европе?

Коломойский привык жить в Женеве и только интерес американского правосудия к его персоне вынудил его вернуться в Украину. И он тут страдает, заставляя страдать всю страну.

Дубинский, этот лидер "слуг народа", оказывается немного румын. Семья Деркача по большей части обитает за океаном, что и делает санкции против него такими болезненными. Не говоря уже о том, что зачастую живут дети всех этих друзей Путина. Как в Украине, так и в России кстати.

В итоге, каждый хочет как в Европе.

Но только одни хотят, чтобы в Украине было как в Европе. А вторые понимают, что если в Украине будет как в Европе, то у них не будет денег жить в Европе. Ведь там "навязывают правила", как говорит один известный ресторатор, увязавший свою жизнь теперь с Майбутним Игоря Коломойского. А правила это плохо.

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Парадокс.

И как приятно, что на каждую хитрую задницу рано или поздно найдется привет от американского правосудия. Потому что хитрые любят доллары. Американскую валюту. И свободно могут себя чувствовать только в районе Ростова. Там американские санкции не страшны. Но все прочее там крайне мрачно. Это их личный парадокс. Хитрых украинских людей, не дающих изменить страну.