Уперше ЄС схвалив санкції проти Росії за смертоносні удари по Києву

Рада ЄС запровадила нові санкції проти Росії за продовження агресії проти України і масовані атаки на цивільне населення. Підставою стали, зокрема, ракетні й дронові удари по Києву 2 та 6 липня 2026 року.

Під обмеження потрапили одна фізична особа та п'ять російських компаній. Усі вони входять до групи ABS Electro, яка виробляє електронні та радіоелектронні компоненти для російського ВПК. Про це йдеться на офіційному сайті Ради ЄС.

Що відомо про російські компанії, які опинилися у "чорному списку"?

За даними ЄС, ці підприємства беруть участь у створенні обладнання для безпілотників, яке допомагає дронам типу "Шахед" і "Герань" краще протидіяти засобам радіоелектронної боротьби.

Окрім цього, частина компаній виробляє автоматизовані системи управління для російської енергетичної галузі.

У ЄС зазначають, що енергетичний сектор приносить значні доходи російській владі, які можуть використовуватися для фінансування війни.

До санкційного списку також включили голову ради директорів групи ABS Electro Ірину Харісову. Вона очолює кілька підприємств, що входять до складу цієї групи.

Усі активи підсанкційних осіб і компаній у Європейському Союзі будуть заморожені. Також їм заборонено отримувати кошти чи будь-які економічні ресурси від громадян або компаній ЄС. Крім того, Ірина Харісова не зможе в'їжджати на територію країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, що двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем, уже підтримав 61 сенатор. Цього достатньо для його схвалення в Сенаті США. Законопроєкт передбачає посилення тиску на Росію. Зокрема, він дає президенту США право запроваджувати 100% мита проти 5 найбільших покупців російських нафти й газу.