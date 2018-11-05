03:06
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Санкції США проти Ірану набули чинності

      43 Читать новость на русском
      Вступили в дію санкції США проти Ірану
      Вступили в дію санкції США проти Ірану / Фото з відкритих джерел

      У понеділок, 5 листопада, набирає чинності новий пакет санкцій США щодо Ірану. Раніше глава американської адміністрації Дональд Трамп назвав їх найжорстокішими за всю історію.

      Раніше очільник Білого дому, обігравши образ із серіалу "Гра престолів", анонсував запровадження санкцій проти Ірану.

      Читайте також: В адміністрації Трампа побоюються, що Росія допоможе Ірану обійти санкції, – Financial Times

      Нові обмеження торкнуться угод з нафтою, фінансових операцій, енергетики та судноплавства.

      У переліку – понад 600 компаній та фізичних осіб. За словами президента США Дональда Трампа, таким чином він намагається домогтися нової домовленості щодо ядерної угоди.

      У США заявили, що санкції будуть направлені також проти Євросоюзу і банківської системи Swift, якщо Європа продовжить співпрацювати з Тегераном. У Брюсселі ж наголосили, що будуть дотримуватися угоди з Іраном.

      Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США працює над пакетом нових санкцій проти російських і іранських компаній. Під удар потраплять ті компанії, які працюють над відновленням Сирії.

      Згодом, Вашингтон офіційно оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами вже понад 60 років.

      Теги: Новини політики Новини США Іран Санкції
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 4 листопада: смерть Катерини Гандзюк та нові вигадки РПЦ щодо автокефалії
      4 листопада , 22:26 Головні новини 4 листопада: смерть Катерини Гандзюк та нові вигадки РПЦ щодо автокефалії
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      4 листопада , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Смерть Катерини Гандзюк та погром могил священиком Московського патріархату – топ-5 відео тижня
      4 листопада , 19:30 Смерть Катерини Гандзюк та погром могил священиком Московського патріархату – топ-5 відео тижня
      Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?
      4 листопада , 19:00 Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?
      Юрій Бутусов
      Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      4 листопада , 16:01 Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      Юрий Касьянов
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук