Санкції США проти Ірану набули чинності

У понеділок, 5 листопада, набирає чинності новий пакет санкцій США щодо Ірану. Раніше глава американської адміністрації Дональд Трамп назвав їх найжорстокішими за всю історію.

Раніше очільник Білого дому, обігравши образ із серіалу "Гра престолів", анонсував запровадження санкцій проти Ірану.

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Нові обмеження торкнуться угод з нафтою, фінансових операцій, енергетики та судноплавства.

У переліку – понад 600 компаній та фізичних осіб. За словами президента США Дональда Трампа, таким чином він намагається домогтися нової домовленості щодо ядерної угоди.

У США заявили, що санкції будуть направлені також проти Євросоюзу і банківської системи Swift, якщо Європа продовжить співпрацювати з Тегераном. У Брюсселі ж наголосили, що будуть дотримуватися угоди з Іраном.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США працює над пакетом нових санкцій проти російських і іранських компаній. Під удар потраплять ті компанії, які працюють над відновленням Сирії.



Згодом, Вашингтон офіційно оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами вже понад 60 років.