У САП назвали запобіжний захід, який проситимуть для Єрмака

ВАКС 12 травня обиратиме запобіжний захід для Андрія Єрмака. Прокурори проситимуть взяти ексголову Офісу Президента під варту або внесення застави.

Про це під час брифінгу заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Що проситимуть прокурори?

Як повідомив керівник САП, прокуратура проситиме суд обрати для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж альтернативу – внесення застави у розмірі 180 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив розгляд клопотання запобіжного заходу для колишнього керівника ОП. Його розгляд розпочнеться 12 травня о 16:00

Справу, до якої причетний Андрій Єрмак, кваліфікували за частиною 3 статті 209 КК України. Йдеться про відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого організованою групою або в особливо великому розмірі. Ексголові ОП може загрожувати від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Які деталі справи?

11 травня НАБУ та САП проводили слідчі дії пов'язані з Андрієм Єрмаком. Йому повідомили про підозру участі у злочинній організації. Вона могла легалізувати 460 мільйонів гривень на будівництві елітного котеджного містечка "Династія" у Козині, що під Києвом.

Наступного дня підозру оголосили ще шістьом фігурантам. Джерело "РБК-України" стверджували, що йдеться, зокрема, про Тимура Міндіча та колишнього віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова.