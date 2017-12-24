Саркастичні новини від Щура: Геноцид пухнастого снігу. "Диктатура гомосексуальності"
22:45, 24 грудня 278 Читать новость на русском
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – людям не сподобався подарунок від зими – сніг – і вони вирішили його позбутися всіма можливими способами. Україна потерпає від "диктатури гомосексуальності", першими це помітили у Івано-Франківську.
Також у випуску:
Щур у Кабміні.
Сенсаційне розслідування журналістів ICTV: для чого саме потрібні подарунки?
7 незручних питань про секс.
Підсумки 2018 року.
Прихід у політику нових облич!
Гість студії:
Самобутній інді-рок гурт "Vivienne Mort".
Джерело: 24 Канал
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