Саркастичні новини від Щура: Кому Зеленський віддасть останні гроші. Реп допомагає на ЗНО
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – команда кандидата у президенти Володимира Зеленського зібрала "експертів з освіти", які нарахували вчителям космічні зарплати по 4 тисячі доларів на місяць. Проте таких грошей немає навіть у всіх разом взятих українських олігархів. Школярі активно готуються до здачі ЗНО, а найвигадливіші починають читати реп.
Також у випуску:
Порошенко та Тимошенко підкупляють виборців.
Мер Дніпра Філатов оголосив тендер на тяжкі тілесні ушкодження.
Чи зможе MARUV проголосувати на виборах?
Скандал у київському виші: викладач перейшов межі зі студентками.
Поліцейські викрили шарлатанів, які видавали себе за відомих шарлатанів.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 17 березня 2019:
Джерело: 24 Канал
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