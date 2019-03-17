Саркастичні новини від Щура: Кому Зеленський віддасть останні гроші. Реп допомагає на ЗНО

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – команда кандидата у президенти Володимира Зеленського зібрала "експертів з освіти", які нарахували вчителям космічні зарплати по 4 тисячі доларів на місяць. Проте таких грошей немає навіть у всіх разом взятих українських олігархів. Школярі активно готуються до здачі ЗНО, а найвигадливіші починають читати реп.

Також у випуску: Порошенко та Тимошенко підкупляють виборців. Мер Дніпра Філатов оголосив тендер на тяжкі тілесні ушкодження. Чи зможе MARUV проголосувати на виборах? Скандал у київському виші: викладач перейшов межі зі студентками. Поліцейські викрили шарлатанів, які видавали себе за відомих шарлатанів. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 17 березня 2019: