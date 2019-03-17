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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Саркастичні новини від Щура: Кому Зеленський віддасть останні гроші. Реп допомагає на ЗНО

      227 Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – команда кандидата у президенти Володимира Зеленського зібрала "експертів з освіти", які нарахували вчителям космічні зарплати по 4 тисячі доларів на місяць. Проте таких грошей немає навіть у всіх разом взятих українських олігархів. Школярі активно готуються до здачі ЗНО, а найвигадливіші починають читати реп.

      Також у випуску:

      Порошенко та Тимошенко підкупляють виборців.

      Мер Дніпра Філатов оголосив тендер на тяжкі тілесні ушкодження.

      Чи зможе MARUV проголосувати на виборах?

      Скандал у київському виші: викладач перейшов межі зі студентками.

      Поліцейські викрили шарлатанів, які видавали себе за відомих шарлатанів.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 17 березня 2019:

       

      blog_ava
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      17 березня
      3373
      Теги: Новини України Гроші #@)₴?$0 з Майклом Щуром Володимир Зеленський Ігор Коломойський ЗНО
      Джерело: 24 Канал
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