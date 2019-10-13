Саркастичні новини від Щура: Найбезглуздіші питання Зеленському. Коли Кива виступатиме у цирку?
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Зеленський з легкістю відповідав на абсурдні питання під час пресмарафону. Ймовірно, він вже просто звик чути подібну маячню від деяких своїх однопартійців. Аби не мучити мавпочок та слонів, у цирках виступатимуть їх цифрові голограми, а в ідеалі – Ілля Кива.
Також у випуску:
Перший у світі марафон, від якого зводить рота.
Вночі. Зухвало. Топором.
Фільм "Джокер" розділив світ.
Коли будуть посадки та скінчиться епоха бідності?
Зеленський заявив, що Мендель не права
Melovin — найкрасивіший чоловік у світі?
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 13 жовтня 2019 року:
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