Саркастичні новини від Щура: Найбезглуздіші питання Зеленському. Коли Кива виступатиме у цирку?

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Зеленський з легкістю відповідав на абсурдні питання під час пресмарафону. Ймовірно, він вже просто звик чути подібну маячню від деяких своїх однопартійців. Аби не мучити мавпочок та слонів, у цирках виступатимуть їх цифрові голограми, а в ідеалі – Ілля Кива.

Також у випуску: Перший у світі марафон, від якого зводить рота. Вночі. Зухвало. Топором. Фільм "Джокер" розділив світ. Коли будуть посадки та скінчиться епоха бідності? Зеленський заявив, що Мендель не права Melovin — найкрасивіший чоловік у світі? Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 13 жовтня 2019 року: