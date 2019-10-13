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      Саркастичні новини від Щура: Найбезглуздіші питання Зеленському. Коли Кива виступатиме у цирку?

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Зеленський з легкістю відповідав на абсурдні питання під час пресмарафону. Ймовірно, він вже просто звик чути подібну маячню від деяких своїх однопартійців. Аби не мучити мавпочок та слонів, у цирках виступатимуть їх цифрові голограми, а в ідеалі – Ілля Кива.

      Також у випуску:

      Перший у світі марафон, від якого зводить рота.

      Вночі. Зухвало. Топором.

      Фільм "Джокер" розділив світ.

      Коли будуть посадки та скінчиться епоха бідності?

      Зеленський заявив, що Мендель не права

      Melovin — найкрасивіший чоловік у світі?

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 13 жовтня 2019 року:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський #@)₴?$0 з Майклом Щуром Ілля Кива Пресмарафон Зеленського
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