Саркастические новости от Щура: Самые нелепые вопросы Зеленскому. Когда Кива выступит в цирке?

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Зеленский с легкостью отвечал на абсурдные вопросы во время пресс-марафон. Вероятно, он уже просто привык слышать подобный бред от некоторых своих однопартийцев. Чтобы не мучить обезьянок и слонов, в цирках будут выступать их цифровые голограммы, а в идеале – Илья Кива.

Также в выпуске: Первый в мире марафон, от которого сводит рот. Ночью. Вызывающе. Топором. Фильм "Джокер" разделил мир. Когда будут посадки и закончится эпоха бедности? Зеленский заявил, что Мендель не права Melovin — самый красивый мужчина в мире? Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 13 октября 2019 года: