Саркастические новости от Щура: Самые нелепые вопросы Зеленскому. Когда Кива выступит в цирке?
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Зеленский с легкостью отвечал на абсурдные вопросы во время пресс-марафон. Вероятно, он уже просто привык слышать подобный бред от некоторых своих однопартийцев. Чтобы не мучить обезьянок и слонов, в цирках будут выступать их цифровые голограммы, а в идеале – Илья Кива.
Также в выпуске:
Первый в мире марафон, от которого сводит рот.
Ночью. Вызывающе. Топором.
Фильм "Джокер" разделил мир.
Когда будут посадки и закончится эпоха бедности?
Зеленский заявил, что Мендель не права
Melovin — самый красивый мужчина в мире?
Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 13 октября 2019 года:
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