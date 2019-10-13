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      Саркастические новости от Щура: Самые нелепые вопросы Зеленскому. Когда Кива выступит в цирке?

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Зеленский с легкостью отвечал на абсурдные вопросы во время пресс-марафон. Вероятно, он уже просто привык слышать подобный бред от некоторых своих однопартийцев. Чтобы не мучить обезьянок и слонов, в цирках будут выступать их цифровые голограммы, а в идеале – Илья Кива.

      Также в выпуске:

      Первый в мире марафон, от которого сводит рот.

      Ночью. Вызывающе. Топором.

      Фильм "Джокер" разделил мир.

      Когда будут посадки и закончится эпоха бедности?

      Зеленский заявил, что Мендель не права

      Melovin — самый красивый мужчина в мире?

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 13 октября 2019 года:

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский #@)₴?$0 с Майклом Щуром Пресс-марафон Зеленского Илья Кива
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