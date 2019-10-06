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      Саркастичні новини від Щура: Танці для чиновників. Тома Круза в Україну прислав Трамп

      76 Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – у Мелітополі запрацював "відкритий простір" відділу державної реєстрації. На відкритті державні реєстратори продемонстрували танцювальні та вокальні номери. Всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз прибув до Києва на запрошення українського президента.

      Також у випуску:

      Формула Штайнмаєра, капітуляція та Зеленський

      Що робив Ілля Кива зі своєю дудикою у Раді?

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      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 6 жовтня 2019 року:

       

      blog_ava
      У Росії помер скандальний сенатор, який закликав завдати точкових ударів по Україні
      сьогодні
      5524
      Теги: Новини України Новини політики #@)₴?$0 з Майклом Щуром Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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