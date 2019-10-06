Саркастичні новини від Щура: Танці для чиновників. Тома Круза в Україну прислав Трамп
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – у Мелітополі запрацював "відкритий простір" відділу державної реєстрації. На відкритті державні реєстратори продемонстрували танцювальні та вокальні номери. Всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз прибув до Києва на запрошення українського президента.
Також у випуску:
Формула Штайнмаєра, капітуляція та Зеленський
Що робив Ілля Кива зі своєю дудикою у Раді?
Про Україну заговорили! Завдяки можливому імпічменту Трампові
Перша українська чорна комедія «Наші котики» про війну на сході
Зеленський vs Лукашенко: хто переміг у гумористичному батлі?
В Україні поставили ще один безглуздий рекорд
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 6 жовтня 2019 року:
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