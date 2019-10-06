Саркастические новости от Щура: Танцы для чиновников. Тома Круза в Украину прислал Трамп
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в Мелитополе заработало "открытое пространство" отдела государственной регистрации. На открытии государственные регистраторы продемонстрировали танцевальные и вокальные номера. Всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз прибыл в Киев по приглашению украинского президента.
Также в выпуске:
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Первая украинская черная комедия "Наши котики" о войне на востоке
Зеленский vs Лукашенко: кто победил в юмористическом батле?
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Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 6 октября 2019 года:
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