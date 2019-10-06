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      Саркастические новости от Щура: Танцы для чиновников. Тома Круза в Украину прислал Трамп

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в Мелитополе заработало "открытое пространство" отдела государственной регистрации. На открытии государственные регистраторы продемонстрировали танцевальные и вокальные номера. Всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз прибыл в Киев по приглашению украинского президента.

      Также в выпуске:

      Формула Штайнмайера, капитуляция и Зеленский

      Что делал Илья Кива со своей дудыкой в Раде?

      Об Украине заговорили! Благодаря возможному импичменту Трампа

      Первая украинская черная комедия "Наши котики" о войне на востоке

      Зеленский vs Лукашенко: кто победил в юмористическом батле?

      В Украине поставили еще один бессмысленный рекорд

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 6 октября 2019 года:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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