Саркастичні новини від Щура: У чому справжній Зеленський? Священик МП "вбив" людей прокляттям!
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – охарактеризувати класичного Володимира Зеленського можна його ж фразою про вирішення війни на Донбасі – "десь посередині би зійшлись". Те саме і з його бізнесом в РФ: ніби є, а ніби й немає – десь посередині! Духовний Отець Павло православних Московського патріархату взяв і вбив людей прокляттям.
Також у випуску:
Згода на інтим: Де межа між подружнім обов'язком та зґвалтуванням?
Українці сказилися на "Скаженому весіллі".
Козак намагається перемогти медузу-хламідію у кліпі "Один в каное".
13 питань про кандидата: Майкл та Яся розповідають кролям про Андрія Садового.
Страх! Жах! Смертоносна юка на дитячих майданчиках.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 20 січня 2019
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців24 травня 2015 , 17:11
П'яний водій у Києві потрощив три машини20 лютого 2016 , 23:43
Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу12 серпня 2018 , 21:36