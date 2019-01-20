Саркастичні новини від Щура: У чому справжній Зеленський? Священик МП "вбив" людей прокляттям!

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – охарактеризувати класичного Володимира Зеленського можна його ж фразою про вирішення війни на Донбасі – "десь посередині би зійшлись". Те саме і з його бізнесом в РФ: ніби є, а ніби й немає – десь посередині! Духовний Отець Павло православних Московського патріархату взяв і вбив людей прокляттям.

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