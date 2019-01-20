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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Саркастичні новини від Щура: У чому справжній Зеленський? Священик МП "вбив" людей прокляттям!

      229 Читать новость на русском
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – охарактеризувати класичного Володимира Зеленського можна його ж фразою про вирішення війни на Донбасі – "десь посередині би зійшлись". Те саме і з його бізнесом в РФ: ніби є, а ніби й немає – десь посередині! Духовний Отець Павло православних Московського патріархату взяв і вбив людей прокляттям.

      Також у випуску:

      Згода на інтим: Де межа між подружнім обов'язком та зґвалтуванням? 

      Українці сказилися на "Скаженому весіллі".

      Козак намагається перемогти медузу-хламідію у кліпі "Один в каное".

      13 питань про кандидата: Майкл та Яся розповідають кролям про Андрія Садового.

      Страх! Жах! Смертоносна юка на дитячих майданчиках.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 20 січня 2019

       

      Теги: Новини України УПЦ МП Володимир Зеленський #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      Джерело: 24 канал
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