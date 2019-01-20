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      Саркастические новости от Щура: В чем настоящий Зеленский? Священник МП "убил" людей проклятием

      6 Читати новину українською
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)?$0 с Майклом Щуром" – охарактеризовать классического Владимира Зеленского можно его же фразой о решении войны на Донбассе – "где-то посередине бы сошлись". То же самое и с его бизнесом в РФ: вроде есть, а вроде и нет – где-то посередине! Духовный Отец Павел Московского патриархата взял и убил людей проклятием.

      Также в выпуске:

      Согласие на интим: Где граница между супружеским долгом и изнасилованием?

      Украинцы сошли с ума на "Бешеной свадьбе".

      Козак пытается победить медузу-хламидию в клипе "Один в каноэ".

      13 вопросов о кандидате: Майкл и Яся рассказывают кролям об Андрее Садовом.

      Страх! Ужас! Смертоносная юка на детских площадках.

      Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 20 января 2019 года

       

      Теги: Новости Украины УПЦ МП Владимир Зеленский #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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