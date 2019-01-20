Саркастические новости от Щура: В чем настоящий Зеленский? Священник МП "убил" людей проклятием

В свежем выпуске "#@)?$0 с Майклом Щуром" – охарактеризовать классического Владимира Зеленского можно его же фразой о решении войны на Донбассе – "где-то посередине бы сошлись". То же самое и с его бизнесом в РФ: вроде есть, а вроде и нет – где-то посередине! Духовный Отец Павел Московского патриархата взял и убил людей проклятием.

Также в выпуске: Согласие на интим: Где граница между супружеским долгом и изнасилованием? Украинцы сошли с ума на "Бешеной свадьбе". Козак пытается победить медузу-хламидию в клипе "Один в каноэ". 13 вопросов о кандидате: Майкл и Яся рассказывают кролям об Андрее Садовом. Страх! Ужас! Смертоносная юка на детских площадках. Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 20 января 2019 года