Саркастические новости от Щура: В чем настоящий Зеленский? Священник МП "убил" людей проклятием
В свежем выпуске "#@)?$0 с Майклом Щуром" – охарактеризовать классического Владимира Зеленского можно его же фразой о решении войны на Донбассе – "где-то посередине бы сошлись". То же самое и с его бизнесом в РФ: вроде есть, а вроде и нет – где-то посередине! Духовный Отец Павел Московского патриархата взял и убил людей проклятием.
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Согласие на интим: Где граница между супружеским долгом и изнасилованием?
Украинцы сошли с ума на "Бешеной свадьбе".
Козак пытается победить медузу-хламидию в клипе "Один в каноэ".
13 вопросов о кандидате: Майкл и Яся рассказывают кролям об Андрее Садовом.
Страх! Ужас! Смертоносная юка на детских площадках.
Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 20 января 2019 года
Источник: 24 канал
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