Саркастичні новини від Щура: У що вірить Зеленський. Дід з Хмельницького спалить галактику

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – мільйон доларів за вакцину – такі захмарні гроші пообіцяв Володимир Зеленський тим, хто знайде ліки проти COVID-19. В Україні горять поля та ліси. Вогнеборці чи не в кожному регіоні борються з наслідками необдуманих вчинків паліїв сухостою.

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