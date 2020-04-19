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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Саркастичні новини від Щура: У що вірить Зеленський. Дід з Хмельницького спалить галактику

      - Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – мільйон доларів за вакцину – такі захмарні гроші пообіцяв Володимир Зеленський тим, хто знайде ліки проти COVID-19. В Україні горять поля та ліси. Вогнеборці чи не в кожному регіоні борються з наслідками необдуманих вчинків паліїв сухостою.

      Також у випуску:

      У Дніпрі зняли кліп, від якого хочеться лишатися вдома! Ридати у ванній.

      Хто ховається під маскою коронавірусу?

      Через підозру Чорновол у справах Майдану намалювалася срака.

      Animal Crossing: У Китаї заборонили гру, де єнот позичає тобі гроші.

      Матч Україна-Польща провели у грі ФІФА 2020.

      Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 19 квітня 2020:

       

      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України Володимир Зеленський #@)₴?$0 з Майклом Щуром
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