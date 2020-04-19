Саркастичні новини від Щура: У що вірить Зеленський. Дід з Хмельницького спалить галактику
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – мільйон доларів за вакцину – такі захмарні гроші пообіцяв Володимир Зеленський тим, хто знайде ліки проти COVID-19. В Україні горять поля та ліси. Вогнеборці чи не в кожному регіоні борються з наслідками необдуманих вчинків паліїв сухостою.
Також у випуску:
У Дніпрі зняли кліп, від якого хочеться лишатися вдома! Ридати у ванній.
Хто ховається під маскою коронавірусу?
Через підозру Чорновол у справах Майдану намалювалася срака.
Animal Crossing: У Китаї заборонили гру, де єнот позичає тобі гроші.
Матч Україна-Польща провели у грі ФІФА 2020.
Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 19 квітня 2020:
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