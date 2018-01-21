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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Саркастичні новини від Щура: Український Курт Кобейн. Біблійна історія: ідіть будуйте школу

22:38, 21 січня 355 Читать новость на русском
Саркастичні новини від Щура
Саркастичні новини від Щура / 24 Канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – люди з рідного села давно знають про таємницю вічного життя Олега Винника, але мовчать, бо не хочуть потрапити до в'язниці. На Прикарпатті батьки 40 років чекали на допомогу від влади і врешті-решт вирішили самі собі збудувати школу, щоб було куди здавати гроші.

Також у випуску:

Свята молитва допомагає від кору.

Хто в Україні почав боротьбу з науковим маразмом.

Що спільного в Спарти та Кропивницького.

Інклюзія: для кого побудований Київ

Домашній лев як прогалина в законодавстві.

Святкові канікули політиків: де відпочивав Лещенко, Інкогніто та інші політики.

Гість у студії:

Іншопланетно-позитивний гурт "Сальто назад".

Теги: Новини України Поліція Новини політики #@)₴?$0 з Майклом Щуром Кір наука світ тварин
Джерело: 24 Канал
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