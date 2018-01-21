Саркастичні новини від Щура: Український Курт Кобейн. Біблійна історія: ідіть будуйте школу

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – люди з рідного села давно знають про таємницю вічного життя Олега Винника, але мовчать, бо не хочуть потрапити до в'язниці. На Прикарпатті батьки 40 років чекали на допомогу від влади і врешті-решт вирішили самі собі збудувати школу, щоб було куди здавати гроші.

Також у випуску: Свята молитва допомагає від кору. Хто в Україні почав боротьбу з науковим маразмом. Що спільного в Спарти та Кропивницького. Інклюзія: для кого побудований Київ Домашній лев як прогалина в законодавстві. Святкові канікули політиків: де відпочивав Лещенко, Інкогніто та інші політики. Гість у студії: Іншопланетно-позитивний гурт "Сальто назад".