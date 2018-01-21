Саркастичні новини від Щура: Український Курт Кобейн. Біблійна історія: ідіть будуйте школу
22:38, 21 січня 355 Читать новость на русском
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – люди з рідного села давно знають про таємницю вічного життя Олега Винника, але мовчать, бо не хочуть потрапити до в'язниці. На Прикарпатті батьки 40 років чекали на допомогу від влади і врешті-решт вирішили самі собі збудувати школу, щоб було куди здавати гроші.
Також у випуску:
Свята молитва допомагає від кору.
Хто в Україні почав боротьбу з науковим маразмом.
Що спільного в Спарти та Кропивницького.
Інклюзія: для кого побудований Київ
Домашній лев як прогалина в законодавстві.
Святкові канікули політиків: де відпочивав Лещенко, Інкогніто та інші політики.
Гість у студії:
Іншопланетно-позитивний гурт "Сальто назад".
Джерело: 24 Канал
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