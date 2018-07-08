Саркастичні новини від Щура. В Україну прийшла ера Олега Винника. Термоядерна брехня Тимошенко

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Україні є власна попса, якої соромишся, але і одночасно пишаєшся. Попелом розсипалася епоха Стаса Михайлова, а наступила Олега Винника. Тимошенко чавить з себе нову термоядеону маячню, що "Порошенко домовився з сепаратистами, щоб все горіло і палало, щоб не проводити вибори".

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