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Саркастичні новини від Щура. В Україну прийшла ера Олега Винника. Термоядерна брехня Тимошенко

343 Читать новость на русском
#@)₴?$0 з Майклом Щуром
#@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Україні є власна попса, якої соромишся, але і одночасно пишаєшся. Попелом розсипалася епоха Стаса Михайлова, а наступила Олега Винника. Тимошенко чавить з себе нову термоядеону маячню, що "Порошенко домовився з сепаратистами, щоб все горіло і палало, щоб не проводити вибори".

Також у випуску:

Казус Володимира Зеленського: як підбурити Славка Вакарчука –  ̶ ̶д̶у̶н̶у̶т̶и̶ ̶з̶а̶ ̶ш̶к̶о̶л̶о̶ю̶  піти в президенти?

Прийти в купальнику на роботу: село Бугаївка Рівненської Аравії, де виховательку звільнили з роботи за фото в соцмережах, відвідала наша спецкореспондентка.

"Страшне та зухвале" пограбування в супермаркеті – серед білого дня кіт влаштував дегустацію ковбас.

"Інклюзія" від ведучого Дмитра Щебетюка для українських виборців – він заявив, що буде балотуватися в президенти.

Інтерв'ю: біолог Віктор Комаренко розповів, на скільки відсотків працює людський мозок.

Гість студії: гурт Dakh Daughters – "Інше місто".

 

Теги: Новини України Юлія Тимошенко Президентські вибори 2019 Олег Винник #@)₴?$0 з Майклом Щуром Святослав Вакарчук Володимир Зеленський
Джерело: 24 Канал
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