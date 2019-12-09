Саркастичні новини від Щура: VIP-черги до Гордона. Секрет популярності російських пісень
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – український журналіст, співак та політик Дмитро Гордон із розмахом відсвяткував день народження. А у фойє до іменника навіть вишикувалася VIP-черга. В українських музичних топах ледь не половина – це російські пісні. Просто мешканці РФ не бачать сенсу платити за підписку на стрімінгові сервіси й підключаються до наших через VPN.
Також у випуску:
Колишній продюсер СТБ Бородянський на посаді міністра культури, молоді та спорту топить за критичне мислення.
Гендерне! Менспредінг.
Чи варто боятися глютену.
В Україну приїдуть католицькі сатаністи Behemoth.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 9 грудня 2019 року:
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