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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Саркастичні новини від Щура: VIP-черги до Гордона. Секрет популярності російських пісень

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      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – український журналіст, співак та політик Дмитро Гордон із розмахом відсвяткував день народження. А у фойє до іменника навіть вишикувалася VIP-черга. В українських музичних топах ледь не половина – це російські пісні. Просто мешканці РФ не бачать сенсу платити за підписку на стрімінгові сервіси й підключаються до наших через VPN.

      Також у випуску: 

      Колишній продюсер СТБ Бородянський на посаді міністра культури, молоді та спорту топить за критичне мислення.

      Гендерне! Менспредінг.

      Чи варто боятися глютену.

      В Україну приїдуть католицькі сатаністи Behemoth.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 9 грудня 2019 року:

       

      Від куріння вейпа померли 49 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії #@)₴?$0 з Майклом Щуром
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