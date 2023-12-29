Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що САУ "Коаліція-СВ" – це ще одне "вундерваффе" на рівні з іншими новітніми зразками російського озброєння. Росія хвалиться нею, але в бою її поки не використовує.

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Що відомо про "Коаліція-СВ"

Як наголосив Катков, "Коаліцію-СВ" робили надзвичайно довго. Все почалося у нульових або 2010-х роках з ідеї створити систему, яка буде кращою за західні артилерійські системи, які використовують снаряди калібру 155 міліметрів.

Будь-яка 155-міліметрова система перестрілює 152-міліметрову. Тут фізику не обдуриш. В снарядах 155 міліметрів більший заряд, більша "камера" тощо. Тоді в Росії навіть думали перейти на снаряди калібру 155 міліметрів. Але залишилися на снарядах 152 міліметри,

– зазначив Катков.

"Коаліцію-СВ" досить довго робили. Спершу там планували зробити двоствольну систему, щоб вийти на 12 пострілів за хвилину. Та зрештою це вийшла просто нова "Мста" з дещо довшим стволом. Лише буквально 2 місяці тому там розповідали, що САУ пройшла усі випробування. Це – далеко не та система, яку хотіли в Росії.

Вочевидь, кількісне виробництво цих "коаліцій" буде малим. Росія повільно виробляє артилерійські системи. А зараз сконцентрована на відновленні радянських запасів. Це фактично буде "аналоговнет" як "Армата". Їх буде десь 10 – 12 – 14 одиниць, які кататимуться по полігонах. А потім там розповідатимуть фантастичні історії, як "Коаліція-СВ" "воює",

– пояснив Катков.

Ситуація в Росії: коротко