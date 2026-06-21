"Ні на що не натякаємо": СБС заінтригували мережу дописом про Кримський міст

Українські військові дедалі ефективніше відпрацьовують по інфраструктурі ворога на території анексованого Криму. Операторам дронів уже дуже добре видно й Кримський міст.

Про це вони повідомили в мережі Threads, додавши інтигуючий підпис. Допис викликав резонанс серед українців.

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Як СБС заінтригували українців?

У своєму короткому, але дуже промовистому дописі бійці розповіли, що вночі 21 червня вони "дуже зблизька й із різних ракурсів" бачили Кримський міст.

Їхнє повідомлення супроводжувалося зображенням із позначками атакованих об'єктів, а також, власне, мосту, який розташований не так уже й далеко від ураженої цілі.

Нагадаємо! Командир СБС Роберт "Мадяр" Бровді раніше повідомив про результати операції, проведеної уночі 21 червня. Серед об'єктів, які опинилися під прицілом, були: нафтобаза на території нафтоналивного термінала поблизу Керчі (Крим); радіолокаційна станція "Каста-2Е2" в районі Курортного (Крим); РЛС "Небо-У" неподалік Керчі; кілька газокомпресорних станцій у районах Ароматного, Журавлівки та Ключів у Криму.



Основні удари, за словами Володимира Зеленського, припали по обидва боки Кримського мосту.



Воїни СБС заінтригували зображенням Кримського мосту / Світлина з їхнього допису

Користувачі мережі не могли не звернути увагу на такий пост від військових і стали писати свої припущення щодо можливих сценаріїв подальшого розвитку подій.

Коментатори висловлювали сподівання, що вже невдовзі "моста не буде видно ніде, окрім як на дні морському". Українці також жартували про те, що міст уже, мовляв, стомився й хоче прилягти в курортних водах.

У Threads мемами відреагували на допис СБС про Кримський міст: дивіться скриншоти з ланцюжка

Загалом же, усі перебувають в очікуванні нових повідомлень про ситуацію в Криму й бажають таки побачити роботу Сил безпілотних систем по ньому.

"Скупили весь попкорн в АТБ – в очікуванні прем'єри", – написали в коментарях.

А хтось уже навіть максимально уявив собі можливі наслідки атак на Кримський міст: "Уже бачу, як палає той міст, і чую: "Остання путь, остання путь, останняя дорога".



Користувачі мережі роблять нові меми після допису СБС про Кримський міст / Фото з Threads katrinathexx

Важливо буде зауважити, що Кримський міст розглядається як одна з головних транспортних і військово-логістичних артерій, що з'єднує територію країни-агресорки з тимчасово окупованим Кримом. Його значення для Росії полягає, зокрема, у двох ключових функціях:

він використовується для перекидання військ, техніки, боєприпасів і пального, забезпечуючи російські підрозділи на південному напрямку України;

міст забезпечує стабільне постачання Кримського півострова, виконуючи роль основного маршруту для перевезення як військових, так і цивільних вантажів.

При цьому, після посилення атак у самому Криму місцеві жителі почали активно скуповувати продукти. Як зазначив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в етері 24 Каналу, ще більш відчутною проблемою стали перебої з пальним та електроенергією. За його словами, на півострові знову запроваджують графіки відключень.