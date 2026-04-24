Сили безпілотних систем знищили ворожий командний пункт на ТОТ Луганщини: "Мадяр" показав відео

Бійці Сил безпілотних систем ЗСУ знищили командний пункт підрозділу зі складу 58 армії Росії. Операція відбулася в районі Кадіївки на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр".

Що уразили Сили безпілотних систем?

Командний пункт, який знищили СБС, був розташований за 55 кілометрів від лінії бойового зіткнення. За словами Роберта Бровді, ураження таких цілей є важливим для послаблення управління російськими військами.

У своєму дописі "Мадяр" також звернув увагу на ефективність озброєння: для знищення об'єкта було використано шість безпілотників із бойовою частиною по 100 кілограмів. Водночас, на думку військового, для повного ураження вистачило б двох таких дронів.

Роберт Бровді звернувся до виробників боєприпасів із закликом припинити постачання неякісних рішень до цінних систем озброєння

Це постійна проблема, інакше я б не дозволив собі про те підсвітити публічно. Відірвіть ваші очі від підрахунків надприбутків і негайно вирішуйте проблему,

– написав він.

Також "Мадяр" закликав зосередитися на практичному вирішенні питань у взаємодії з підрозділами, які безпосередньо застосовують ці засоби.

СБС знищують командний пункт окупантів: дивіться відео

