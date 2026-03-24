СБУ ліквідувала озброєного кілера, який готував резонансні вбивства в Україні

СБУ ліквідувала кілера ГРУ Росії та затримала його спільників, які готували резонансні вбивства в Україні. Серед цілей був радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.

Про це повідомили в СБУ.

Що відомо про діяльність чергових зрадників?

Спецоперацію особисто координував перший заступник голови СБУ Олександр Поклад.

Під час неї було нейтралізовано агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки та ліквідовано кілера. Той зі зброєю чинив опір під час затримання.

Понад 10 інших фігурантів взято під варту.

Для здійснення вбивств зловмисники відстежували адреси й маршрути пересування військових та публічних осіб. Отримані дані вони потім надсилали керівнику групи.

Ним виявився завербований ГРУ Росії судовий експерт з Полтави. Він узагальнював розвідувальну інформацію та передавав ворогу.

Після цього окупанти напряму передавали дані потенційних жертв агенту-кілеру. Він був вихідцем із тимчасово окупованої частини території Донеччини, де пройшов бойову підготовку на базі ГРУ і згодом був переправлений на підконтрольну Україні територію.

Він мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх під авто або біля помешкань своїх жертв. У разі "невдалого" підриву кілер отримав вказівку від куратора з РФ розстрілювати потерпілих впритул,

– розповіли в СБУ.

Агенти Росії

Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, диктофони, комп'ютерну техніку та камери відеоспостереження із доказами роботи на російські спецслужби.

Успіху операції вдалося досягти, зокрема, завдяки агентурному проникненню в лави ворога. Джерела СБУ виведені на підконтрольну територію та перебувають у безпеці.

Затримані отримали підозри за фактами державної зради, колабораційної діяльності, поширення інформації про розміщення ЗСУ, підготовку до теракту, незаконне поводження зі зброєю тощо.

Вони наразі під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

