Погребинського підозрюють у держзраді

В СБУ наголосили, що підозру оголосили уже після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала усі наявні докази.

Увага У справі про держзраду Медведчука жодного пом'якшення не буде, – Венедіктова

Висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України,

– йдеться у висновках СБУ.

Ймовірно, мова про соратника Медведчука – Михайла Погребинського. Попередньо генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла, що СБУ проводили обшуки у нього, однак тоді Погребинського не затримали.

В СБУ додали докази пропагандистської діяльності Погребинського / Фото СБУ

Зверніть увагу! Наразі ж у повідомленні СБУ щодо підозри не вказують про кого саме мова. Ні імені, ні інших даних про політтехнолога, якому оголосили підозру – немає.

Погребинський готував матеріали про "денацифікацію України"

СБУ зазначає, що серед вилучених в результаті обшуків у березні 2022 року документів є аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України".

Наразі триває низка заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

– додали силовики.

Правоохоронці також встановили, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками російських спецслужб, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям. Зауважують, що він часто брав участь у пропагандистських ефірах на російського телебачення та очолював групу експертів.

Це ще раз вказує на те, що мова саме про Михайла Погребинського.

Коротко про Погребинського та його антиукраїнську діяльність

Погребинський є близьким другом кума Володимира Путіна, а відтак і соратником Віктора Медведчука.

Він є засновником та керівником громадської організації "Київський центр політичних досліджень та конфліктології", яка постійно вивчала настрої українців та передавала свої аналізи до Росії, де "планували" політику щодо України.

Натомість сам Погребинський готував та передавав російській стороні поради щодо інформаційних спецоперацій проти України.

Ба більше, Сеяр Куршутов у фейсбуці написав – під час обшуку у Погребинського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримують президента Росії Володимира Путіна.

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