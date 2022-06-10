Погребинського підозрюють у держзраді
В СБУ наголосили, що підозру оголосили уже після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала усі наявні докази.
Увага У справі про держзраду Медведчука жодного пом'якшення не буде, – Венедіктова
Висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України,
– йдеться у висновках СБУ.
Ймовірно, мова про соратника Медведчука – Михайла Погребинського. Попередньо генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла, що СБУ проводили обшуки у нього, однак тоді Погребинського не затримали.
В СБУ додали докази пропагандистської діяльності Погребинського / Фото СБУ
Погребинський готував матеріали про "денацифікацію України"
СБУ зазначає, що серед вилучених в результаті обшуків у березні 2022 року документів є аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України".
Наразі триває низка заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення Росії в Україну,
– додали силовики.
Правоохоронці також встановили, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками російських спецслужб, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям. Зауважують, що він часто брав участь у пропагандистських ефірах на російського телебачення та очолював групу експертів.
Це ще раз вказує на те, що мова саме про Михайла Погребинського.
Коротко про Погребинського та його антиукраїнську діяльність
- Погребинський є близьким другом кума Володимира Путіна, а відтак і соратником Віктора Медведчука.
- Він є засновником та керівником громадської організації "Київський центр політичних досліджень та конфліктології", яка постійно вивчала настрої українців та передавала свої аналізи до Росії, де "планували" політику щодо України.
- Натомість сам Погребинський готував та передавав російській стороні поради щодо інформаційних спецоперацій проти України.
- Ба більше, Сеяр Куршутов у фейсбуці написав – під час обшуку у Погребинського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримують президента Росії Володимира Путіна.
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