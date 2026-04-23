СБУ уразила російську НПС "Горький", – ЗМІ

Україна продовжує успішно вражати російські військові цілі. Зокрема, було уражено російську нафтоперекачувальну станцію "Горький", яка забезпечує роботу магістральних нафтопроводів.

Про це повідомили джерела "РБК-Україна". Мова про об'єкт у Нижньогородській області Росії.

Що відомо про ураження НПС "Горький"?

Коли саме стався удар – не уточнюють.

СБУ уразила російську НПС "Горький", яка забезпечує роботу магістральних нафтопроводів. Спалахнула масштабна пожежа площею 20 тисяч метрів квадратних,

– пишуть у ЗМІ.

Показуємо НПС "Горький" на карті Росії

Це досить далеко від України – за 785 кілометрів по прямій.

Ця НПС, яка розташована в Нижньогородській області Росії, є важливою ланкою нафтотранспортної системи росіян. Станція транспортує нафту магістральними трубопроводами, зокрема за напрямком Сургут – Горький – Полоцьк. Вона забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ "Лукойл" у місті Кстово. Попередньо, внаслідок удару було пошкоджено три резервуари з нафтою,

– додали в медіа.

Довідка. В російському сегменті Вікіпедії сказано: "Нафтопровід Сургут – Полоцьк – це магістральний нафтопровід, що сполучає російський Західний Сибір з Білоруссю; сибірська нафта по ньому перекачується до Білорусії, звідти частина її йде країни Балтії і Польщу".