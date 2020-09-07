Контррозвідка Служби безпеки України вивела з окупованого Донбасу колишнього бойовика танкового батальйону російських найманців. Він вже дав свідчення про участь у війні російських військових і перекидання техніки на українську територію.

Бойовик надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії проти нашої держави, повідомляє Служба безпеки України.

До слова РФ за тиждень перекинула на Донбас шість вагонів з боєприпасами, – розвідка

Про які саме дії Росії повідомив бойовик:

участь кадрових російських військових у координації дій найманців,

постачанні танків й іншої військової техніки з Росії,

підготовку найманців інструкторами-військовослужбовцями ЗС Росії в таборах і на полігонах неподалік Ростова-на-Дону.

Служба безпеки України також провела перевірку, яка підтвердила, що бойовик не брав участь у бойових діях і не вчиняв тяжких чи особливо тяжких злочинів. Втім він служив у танковому батальйоні бойовиків.

За українським законодавством, член терористичної організації, що не вчиняв важких злочинів і добровільно повідомив правоохоронцям про її діяльність, звільняється від кримінальної відповідальності.

Сам чоловік розповів СБУ, що вступив у так зване "ополчення" через вплив російських ЗМІ. У лавах бойовиків він здійснював нагляд за системою ППО на пунктах розвідки.

Крім того, я охороняв кадрових офіцерів Збройних сил Росії, які за допомогою технічною розвідки "працювали" по силах АТО",

– розповів колишній бойовик.

Свідчення виведеного з Донбасу бойовика: дивіться відео