Служба безпеки України 28 серпня викрили та заарештували жінку, яка "зливала" інформацію про українських захисників російським спецслужбам.

Жінка працювала директоркою прикордонного готелю на Луганщині та була зобов'язана передавати дані ФСБ Росії. Про це повідомили у фейсбуці СБУ.

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У СБУ заявили, що жінку завербували, коли та виїжджала до Росі. На міжнародному пункті пропуску її затримали співробітники ФСБ.

Спецслужби Росії завербували директорку прикордонного готелю на Луганщині, щоб там передавала їм дані про українських державних службовців, зокрема військових, які зупиняються у ньому. Це викрили співробітники контррозвідки СБУ.

Через багатогодинний психологічний тиск співробітники ворожої спецслужби змусили літню людину підписати зобов’язання щодо збору та передачі їм інформації про постояльців готелю з-поміж українських правоохоронців, військових, працівників органів влади та іноземних громадян,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у СБУ зазначили, що жінка не встигла вчинити жодних дій на шкоду державній безпеці України, оскільки невдовзі після повернення факт її вербування виявили контррозвідники.

Спецпризначенці також нагадали, що державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Водночас від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не вчинили жодних дій і добровільно повідомили правоохоронцям про свій зв'язок з іноземною державою та про отримане завдання.

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