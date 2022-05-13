Артем Дехтяренко – речник СБУ – повідомив, що це – представники іноземних ЗМІ. Ці горе-журналісти готували "замовні" матеріали для пропагандистів Кремля.

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СБУ заборонила в'їзд в Україну 13 іноземним журналістам, які працювали на замовлення Росії,

– мовиться у повідомленні.

Їм заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

Інші новини від СБУ

Пресслужба СБУ повідомила, що силовики:

нейтралізували понад десяток ботоферм. Їхня потужність – понад 100 тисяч фейкових акаунтів;

викрили сотні інтернет-агентів. Вони діяли на користь російських загарбників;

заблокували понад 5 тисяч акаунтів та облікових записів.

Також фахівці з СБУ викрили розгалужену агентурну мережу російських спецслужб. Нею керували з території тимчасово окупованого Криму. За даними СБУ, до мережі входили псевдожурналісти і так звані "експерти". Їхню "роботу" оплачували російські куратори.

Речник СБУ наголосив, що наразі так званий "головний редактор", який координував процес, переховується на тимчасово окупованій території. Йому заочно вже повідомили про підозру.

СБУ запобігла теракту в Запоріжжі

Пресслужба СБУ 12 травня повідомила про затримання 56-річного жителя Дніпра. Він хотів скоїти теракт – підлаштувати вибух у центральній частині Запоріжжя. Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що метою затриманого було посіяти хаос та паніку у Запоріжжі.

Диверсант самостійно виготовив вибухівку. Згодом замаскував її під милицю.

За даними СБУ, у порожнину милиці затриманий вмонтував піропатрон – вибухівку, а також начинив її цвяхами та болтами.

Окрім того, диверсант всіляко намагався збити з пантелику українські спецслужби. До Запоріжжя він прибув за два дні до запланованого теракту.

Саморобну вибухівку вже знешкодили сапери. Наразі триває розслідування. Затриманого допитують. Окрім того, СБУ розглядає варіант, що до планування злочину можуть бути причетні російські спецслужби.

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