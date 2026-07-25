Допомагав ворогу готувати удари по Одещині: СБУ затримала російського агента

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ в Одеській області. Зловмисник коригував російські удари по паливно-енергетичній інфраструктурі півдня України.

Про це повідомляє СБУ.

Чим займався російський агент?

За даними слідства, серед пріоритетних завдань російського агента був пошук і передача координат автозаправних станцій, а також пунктів дислокації вантажних ешелонів Укрзалізниці та бензовозів Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він встановлював GPS-трекер на військовий бензовоз, щоб скоригувати по ньому ворожу атаку у режимі реального часу,

– йдеться в повідомленні.

Згодом з'ясувалося, що наведенням російських обстрілів займався завербований ФСБ місцевий безробітний. У поле зору ворожих спецслужб він потрапив, коли шукав "легкі" заробітки у телеграм-каналах.

Згодом агент отримав інструкцію від російського куратора щодо виявлення "потрібних цілей", придбання GPS-трекерів та їхнього встановлення на об'єкти.

Як зазначають в СБУ, за допомогою прицільних ударів по автоцистернах, вантажних ешелонах та місцевих АЗС ворог планував зірвати забезпечення фронту та розхитати внутрішню обстановку на півдні України.

Під час обшуку на місці затримання фігуранта правоохоронці виявили GPS-трекер, який він мав активувати на військовому бензовозі. Також у зловмисника вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ вже повідомили агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану – тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

До слова, нещодавно правоохоронці також викрили ворожого агента на Хмельниччині. За даними слідства, чоловік збирав координати об'єктів, що могли стати мішенню для нових ворожих атак.