Колишній військовий з російським паспортом: СБУ затримала коригувальника ударів по Дніпру

Служба безпеки України затримала навідника російських ударів по Дніпру 2 червня. Ним виявся колишній військовий з Дніпропетровської області, який мав російське громадянство.

Йому загрожує довічне ув'язнення. Про це СБУ повідомила у власних соцмережах.

Дивіться також ФСБ обіцяла "евакуацію" до Росії: СБУ викрила зрадника, який наводив ворожі удари по Харківщині

Що відомо про навідника?

Служба безпеки України затримала ворожого агента, який брав участь у підготовці ракетно-дронової атаки Росії по Дніпру у ніч на 2 червня. Ним виявився колишній військовий з Дніпропетровської області, завербований ворогом, який мав російський паспорт.



Коригувальник ударів по Дніпру мав російське громадянство / фото з соцмереж СБУ

Слідство встановило, що зловмисник відстежував час польотів авіації ЗСУ, яка працює над захистом неба прифронтового регіону. Підозрюваний під час повітряних тривог, фіксував координати й час вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони.

Таким чином росіяни шукали слабкі місця в протиповітряній обороні області та намагались вирахувати місця дислокації української авіації, щоб завдати масованого удару. Під час розвідвилазок зловмисник на власній машині об’їжджав місцевість, постійно змінюючи локації для збору агентурної інформації.

На відміну від багатьох випадків, коли російські спецслужби через телеграм-канали вербували людей, які шукали "легких грошей", зловмисник сам шукав можливості встановити зв'язок.

Співробітники СБУ затримали агента у власному житлі. Під час обшуку слідство знайшло в нього паспорт громадянина країни-агресорки та смартфон з доказами роботи на ворога.



Докази роботи агента на російські спецслужби / фото з соцмереж СБУ

Слідчі СБУ повідомили ворожому агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України про державну зраду під час воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як СБУ затримують держзрадників

Нещодавно Служба безпеки України повідомила про затримання російського агента в Харківській області. Він допомагав ворогу коригувати удари по позиціях ЗСУ. ФСБ обіцяли зловмиснику "евакуацію" до країни-агресора у випадку успішного виконання агентурного завдання.

Також в травні СБУ вдалося затримати агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який допомагав Росії проводити повітряні атаки по Києву та Донецькій області. Ним виявився охоронець одного зі столичних ЗВО. Чоловік був завербований через сестру, яка мешкає на території Росії.